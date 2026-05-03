Milei busca retomar su agenda, apuesta a mayo y tantea acuerdos con los gobernadores

“Fueron dos meses durísimos. En diciembre venía todo espectacular, en el verano sacamos las leyes en el Congreso. Y, de repente, (a comienzos de marzo) después de la Argentina Week en New York se nos puso todo horrible”. Uno de los funcionarios más influyentes del mundo libertario lo describe crudamente. El oficialismo recibió, desde que se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había viajado a New York con su mujer, Bettina Angeletti, malas noticias en materia económica (la inflación arriba de 3%), avanzadas judiciales contra el ministro coordinador pero también en las causas Andis y $Libra, en medio de una baja en las encuestas de opinión pública.

Por ello, ahora el Gobierno busca pasar la página tras 45 días de un esquema defensivo a retomar la iniciativa en la agenda pública. Por ello, tras la línea divisoria de aguas que, para el presidente Javier Milei, fue la presentación de Adorni, a la que calificó en la intimidad como exitosa, la Casa Rosada intentará controlar nuevamente los ejes de debate público.

Si bien hay dudas entre los ministros y asesores sobre qué consecuencias tendrá que el jefe de Estado y Karina Milei hayan decidido bancar a fondo al jefe de Gabinete, está decidido que Adorni regrese a la arena pública esta semana. Y lo hará con su estilo personal, intentando dar por terminado los temas personales que investiga la Justicia, volverá a dar entrevistas, ensayará una nueva conferencia de prensa –que coincidirá con la reapertura de la sala de periodistas del primer piso de Balcarce 50– y retomará con el énfasis que solía imprimir su actividad tuitear. Fin.

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Todo esto se da con una esperanza en el horizonte: en el Gobierno aseguran que la próxima cifra de inflación comenzará con 2 y que la tendencia a la baja esta vez será inexorable. El propio presidente afirma que el segundo semestre se podrá ver claramente los frutos de las medidas económicas. Esto también supone poder instalar buenas noticias en la arena pública.

Si bien desde el último trimestre del año pasado Milei había abandonado los insultos y los epítetos a los periodistas, el enemigo por antonomasia será el kirchnerismo, el “riesgo kuka”, como vector. En LLA creen que tuvo buen efecto en las elecciones de octubre.

Ese temor fue un motor en octubre de 2025 para el triunfo resonante de Diego Santilli. Todos los caminos conducen a que sea el candidato a gobernador de Milei con un acuerdo con el PRO e incluso con un sector de la UCR. El presidente y, sobre todo, Karina Milei vienen expresándose hacia dentro del oficialismo en ese sentido. Aunque dudan de ampliar a otras fuerzas, el “Colorado” viene haciendo su tarea para despejar dudas.

Aunque, entusiasta, hace algunos días Sebastián Pareja, diputado nacional karinista y titular de LLA bonaerense, en la cena de Cippec, escuchó voces que lo animaban a jugar a gobernador. Pareja sueña con eso hace tiempo. Es un desconocido en territorio bonaerense y muy resistido por los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo (incluso fue apodado con malicia como “Mantequita”).

Para entender lo que está pasando: hoy el oficialismo tuvo que empezar a pensar en que no está tan allanado como en diciembre pasado el camino de la reelección. “Hoy se discute el balotaje, se abrió un escenario que no teníamos a fin del año pasado. Puede haber un peronismo competitivo”, destaca ante PERFIL una fuente oficial.

Con todo, la agenda propia de LLA supone un paquete de leyes que se tratarán en el Congreso– que había estado casi paralizado por el informe de Adorni-, que fueron anticipadas por PERFIL: la “Ley Hojarasca” y dos nuevas leyes de financiamiento universitario y discapacidad, más la reforma electoral, el Código Penal y el Código Aduanero.

Paralelamente, en Casa Rosada siguen esperando resultados del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y su viceministro, Santiago Viola. En particular, tras haber enviado el primer tramo de jueces para completar vacantes, que Comodoro Py empiece a desacelerar las causas Andis y $Libra. “Nos compramos una interna judicial”, rezonga un funcionario nacional. Y agrega que hay “que esperar”.

En ese sentido, Santiago Caputo, quien si bien perdió el control del ministerio de Justicia pero aún mantiene sus otros lugares de poder, no se despegó de sus relaciones con el mundo Comodoro Py. Ni tampoco con la Corte Suprema. Por lo pronto, hay quienes sostienen que el único camino para que mayo sea un buen mes es que se amortigüe la pelea entre él y la secretaria General de la Presidencia.

Un dato: el asesor presidencial regresó hace un tiempo a Olivos a los encuentros semanales a solas con su jefe y amigo personal a agenda abierta.

Mientras tanto Karina Milei piensa cuál será la mejor estrategia para las provincias. Con Lule Menem y ahora la ayuda de Santilli, baraja opciones. Hasta ahora se sigue imponiendo su idea de pintar las 24 provincias de violeta. Pero habrá casos y casos.

En eso trabaja el ministro del Interior, quien considera que hay 7 u 8 gobernadores con los que vale la pena armar un acuerdo que incluya la aprobación del paquete de leyes incluidas las electorales a cambio de jugar juntos en las elecciones provinciales más un apoyo a la reelección de Milei de su parte.

Ese compromiso para 2027 choca con un reclamo de muchos de ellos: afirman que en 2025 no les cumplieron. “Van a ser charlas informales, cada provincia tendrá una estrategia particular”, afirman los libertarios.

Muchos de los gobernadores cercanos adelantarán las elecciones locales. Y lo que están pidiendo es que LLA no les plante un candidato que les complique la reelección. ¿Qué podría ofrecer el oficialismo? Acordar listas conjuntas en las provinciales y un apoyo en las nacionales más las leyes de este año. Un combo que no todos están dispuestos.

Por ejemplo el mendocino Alfredo Cornejo solo pidió que LLA saque a Luis Petri de la chance de ser gobernador. Quiere elegir él a su sucesor. Otro caso: el chaqueño Leandro Zdero, en cambio, tiene poco para negociar: su gestión sigue muy complicada en lo financiero. Y se reunió con Mauricio Macri en plena distancia con LLA.

Más casos: el entrerriano Rogelio Frigerio tiene el camino más allanado, pero los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) o Raúl Jalil (Catamarca) tendrán que negociar con otros parámetros. Por las dudas el salteño Gustavo Sáenz quiere cambiar el sistema electoral y saturar con lemas su poder para sostenerse.

Mientras tanto, a comienzos de esta semana algunas provincias tendrán una buena noticia: se publicará en el Boletín Oficial una nueva tanda de Aportes del Tesoro Nacional que colaborarán con las arcas provinciales.