En el marco del avance de la causa que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este lunes deberá prestar declaración Matías Tabar, el contratista que llevó a cabo las refacciones de la casa en el country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, fue citado este lunes 4 de mayo a las 11 en los Tribunales de Comodoro Py por el fiscal federal Gerardo Pollicita para ser interrogado sobre los trabajos realizados en la propiedad que el funcionario adquirió a fines de 2024 junto a su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de determinar si pagó por las renovaciones y cuánto dinero se destinó a las obras de refacción.

Adorni dijo que la causa sobre los departamentos "no tiene gollete" y que lo probará en la Justicia

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En el expediente se indicó que la escritura de la propiedad se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster. No obstante, en el informe oficial se indica que el cambio de titularidad aún no se registró en el municipio de Exaltación de la Cruz, donde continúa figurando a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.

Para continuar con el avance de la causa, el miércoles deberá declarar Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le habría prestado dinero al jefe de Gabinete, y también socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento adquirido por Adorni en Caballito.

Según las instrucciones dadas por el fiscal Pollicita, Miano deberá presentar su celular, facturas, tickets y cualquier otro documento vinculado al pago de expensas y refacciones de la propiedad de Caballito, para así permitir la reconstrucción del flujo de fondos y verificar si los pagos se realizaron según lo declarado.

La casa que le atribuyen a Manuel Adorni en el Country Indio Cua Golf Club ubicado en Exaltación de la Cruz.

El foco de la investigación llevada adelante por Pollicita se posiciona sobre el origen de los fondos utilizados por Adorni para adquirir la casa de Exaltación de la Cruz y otros bienes, considerando que el funcionario declaró ingresos de $3.500.000 mensuales hasta el año pasado, cifra que luego se elevó a $7.000.000.

En el marco de la causa, se indicó que los gastos detectados por la Justicia superarían ampliamente los montos declarados por el funcionario, aunque el jefe de Gabinete negó cualquier enriquecimiento ilícito y afirmó que puede justificar los más de 100.000 dólares gastados y otros 335.000 dólares que debe abonar antes de noviembre.

AS/ff