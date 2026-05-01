El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la causa en la que se lo investiga por compras de departamentos “no tiene gollete” y aseguró que no conoce Disney, en respuesta a una nueva denuncia realizada por el diputado Rodolfo Tailhade.

“La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, dijo Adorni en declaraciones a El Observador.

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Según el funcionario nacional, que el miércoles pasado se presentó ante Diputados para exponer el informe de gestión de gobierno, “en el medio hubo un montón mentiras” y agregó: "Yo dije 'guarda que están sacando conclusiones equivocadas'".

Con respecto a la denuncia de Tailhade, Adorni explicó: "Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río. Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase".

Tailhade aseguró que la esposa de Adorni costeó el viaje a Madrid de cinco amigas y el Gobierno confirmó la denuncia contra el diputado

A su vez, sostuvo que los viajes que sí realizó fueron “personales” y que no se arrepiente de “brindarle” a su hijos y familia “unos dias de vacaciones”. Y se preguntó: “¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?”

Adorni y la reapertura de la Sala de Prensa

El jefe de Gabineta también confirmó que está previsto que el lunes reabra la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, luego del repudiado cierre que dejó afuera a los periodistas habitualmente acraditados.

Volvió a justificar la decisión con el argumento de las “cuestiones de seguridad” luego de la grabación de imágenes en los pasillos de la Casa de Gobierno por parte de un equipo del canal TN. Adelantó que habrá “modificaciones” y “una revisión de protocolos”.

No confirmó que el lunes él mismo vaya a dar una conferencia de prensa, aunque sí dijo que le parece “acorde” hacerlo en algún día de la seman. "Si no es el lunes es el martes”, adelantó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas