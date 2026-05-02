El Gobierno no remonta el desgaste y se aferra a una agenda legislativa sin certezas

Superado el test Manuel Adorni en el Congreso, que le representó un gasto importante de energía, el Gobierno tratará de reflotar su agenda legislativa. Se trata de un conjunto de proyectos que dio a conocer mediante su jefe de Gabinete el 25 de marzo y del cual todavía no hubo avances concretos, al contrario: solo exhibió dificultades gracias a la situación del ministro coordinador y una interna feroz que por ahora se apagó.

Las iniciativas que el oficialismo apuesta a aprobar en el corto plazo son varias y tocan diversos temas. Figura en el menú libertario la necesidad de avanzar con la Ley Hojarasca, que busca derogar normativas y decretos considerados “obsoletos”, una nueva Ley de Financiamiento Universitario, y una novedosa Ley de Discapacidad. Figuta además el paquete de normativas dedicadas a fortalecer la propiedad privada, la reforma electoral y un texto referido a una reforma del Código Penal. Ambicioso por donde se lo mire.

La codicia parlamentaria de la Libertad Avanza no se agota ahí. Porque incluye, tal como pudo averiguar PERFIL, la reforma del código aduanero. La normativa para el servicio aduanero está consagrada en la Ley 22.415 que fue sancionada el 2 de marzo de 1981. Para Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ese texto quedó totalmente desfasado y requiere una actualizción urgente. Por eso, como lo confirmaron fuentes libertarias inobjetables, se dedicó a redactar un lineamiento original y, fiel a su estilo, desregulador del área que fiscaliza la importación, cobra aranceles e impuestos y previene el contrabando, entre otras tareas de mucha sensibilidad.

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El Centro de Despachante de Aduana, SUPARA (el gremio de los trabajadores del organismo) y la CGT a través de uno de sus jefes, Cristian Jerónimo, ya lanzaron una batería de interrogantes y criticas sobre las modificaciones que ideó “El Coloso”. El ex titular del Banco Central en la era Mauricio Macri no estuvo solo al momento de afinar la redacción del proyecto, ya que contó con la asistencia del Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva. Una cartera clave a la hora de controlar aquello que entra y sale del país por medio de la injerencia en los operativos gracias a Gendarmería y Prefectura.

Quienes transitan los pasillos de la Aduana dicen que a partir del 10 de diciembre de 2023, por la gravitación de Patricia Bullrich, notaron rispideces entre los integrantes de las fuerzas de seguridad y los oficiales aduaneros. La nueva ley, con artículos que todavía no ingresaron al Congreso y que solo fueron vistos por funcionarios de primera línea, zanjaría las disputas en pie.

En torno a quien va a llevar las conversaciones con los gobernadores y referentes de la oposición, quien pica en punta es, una vez más, Diego Santilli, el ministro del Interior. Una figura que se ganó la confianza de Karina Milei, la poderosa secretaria general de la presidencia, quien lo sumó a un acto libertario en Suipacha hace una semana. Y quien deposita expectativas para que pueda avanzar en negociaciones que poseen color verde.

Para que maduren esas conversaciones, el ex vicejefe de Gobierno porteño volverá a viajar. Según logró reconstruir este medio, el próximo jueves, aterrizará en la provincia de San Juan para ver a Marcelo Orrego, el gobernador. Se trata de un dirigente con diálogo con la Casa Rosada. Después de ese encuentro, Santilli podría seguir viajando en la búsqueda de votos tal como lo hizo para recolectar apoyos para sancionar el Presupuesto 2026, durante el año pasado, y las reformas de la Ley Penal Juvenil y la Laboral en sesiones extraordinarias.

También, además de afinar conversaciones, recibirá reclamos de fondos de todo tipo de parte de mandatarios, que ven como la caída de los fondos coparticipables mella sus cuentas públicsa. Una situación que los obliga a hacer frente a pedidos de actualización salarial de los sindicatos que representan a los empleados de la administración pública. Será todo un desafío para el Poder Ejecutivo pedir votos y no entregar fondos. Los últimos que aparecieron, a fines de marzo, fue para gobernadores de buen feeling con la Casa Rosada, en concepto de ATN y por 47 mil millones de pesos. Las beneficiados fueron 11 distritos: Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Chaco, Catamarca, Chubut, Jujuy y Neuquén.

Bajo este marco de aprietos para LLA, su interna, que tuvo varios capítulos en las últimas semanas, quedó sin decibeles. Javier Milei tocó la perilla del volumen y la batalla entre la hermana del jefe de Estado y sus adherentes contra Santiago Caputo y la agrupación Las Fuerzas del Cielo quedó en en el freezer. Ayudó, también, la presentación del informe de gestión del ministro coordinador en la Cámara baja, que generó una foto de todos los integrantes del Gabinete en el Congreso para respaldar al ex vocero presidencial en una jornada clave. No obstante, la tregua que ensayaron caputistas y karinistas puede que no sea eterna, como otras que ya ensayaron, y que vuelva a la luz cuando las discusiones por las candidaturas se reaviven.

Tailhade vs. Milei: “Sáquese para cuidarse, Presidente”

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, denunciará a Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje ilegal, tal como había adelantado Manuel Adorni en su exposición en el Congreso. “Tenía detalles de movimientos míos y de mi familia de procedencia sospechosa”, dijo ayer en una entrevista radial. Al diputado de Unión por la Patria lo acusan de revelar supuestos movimientos de la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete.

“Me gustaría saber que opinan las basuras inmundas de FOPEA sobre lo que ha hecho Tailhade a la luz de que muchos ‘periodistas’ se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas violando de modo flagrante la Constitución Nacional ¿Creen estar por encima de la CN?”, posteó ayer el presidente, Javier Milei, en su cuenta de X. Tailhade no tardó en responderle: “No necesito el apoyo de la infame FOPEA, pero gracias igual por reconocer que lo de la custodia ilegal de la esposa de Adorni fue una investigación periodística y no espionaje”, indicó.

Para polemizar aún más, el diputado le dijo a Milei: “No tiene idea de cómo le mintió a su hermana cuando le dijo ‘ahora sí, no hay nada más’. Hay mucho, mucho, MUCHO más que los 10 minutos que me dieron para hablar en el recinto. ¿Adorni le dijo, por ejemplo, de la ‘charla para empresarios’ a mil dólares por cabeza? ¿Que la esposa le contó a medio mundo de la comitiva paralela en el viaje a Nueva York, donde no sólo fue ella sino también su fotógrafo personal, que además es ñoqui de la Secretaría de Comunicación?”.

Tailhade le recomendó al mandatario: “Sáquese para cuidarse, Presidente. Ya hizo un papelón con Espert y ahora está repitiendo el mismo error. Y deje de boludear en X y póngase a trabajar, porque la situación económica de los laburantes y las familias argentinas es dramática”. Y concluyó: “Espero con impaciencia la denuncia penal en mi contra por espionaje ilegal”.