El círculo rojo más influyente del país volvió a juntarse en el Llao Llao, pero sin Milei

La vertiginosa agenda de la política y la economía argentina hizo que el nuevo cónclave tuviese menos atención que en años anteriores. Pese a todo, ayer concluyó una nueva edición del Foro Llao Llao, el encuentro que reúne a empresarios de distintos sectores y que está organizado por Eduardo Elsztain, el presidente de IRSA, hombre cercano al presidente Javier Milei.

El foro se desarrolla en la ciudad de Bariloche y, este año, con la presencia destacada de la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta.

El presidente Milei estuvo invitado. Pero en esta ocasión no fue. “No estaba en agenda”, explicaron lacónicamente desde Presidencia ante este medio. Quien sí estuvo fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien durante la última semana se mostró activo en diversos foros, incluso acompañando al Presidente, para defender el rumbo de la economía y los datos de su gestión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También, los embajadores argentinos ante EE.UU. y Francia, Alejandro Oxenford y Ian Sielecki, respectivamente. Dos representantes argentinos que no provienen de la mundillo diplomático, sino del ámbito empresarial.

Con escasa presencia política (como es habitual) y con poca representación del gobierno nacional se volvió a desarrollar el Foro bajo el lema “pensando el mañana, hoy”, con la participación de muchos empresarios del sector tecnológico, de la energía, de la minería, del agro, y también con los ex deportistas, David Nalbandian y Juan Martín Hernández, y el músico Charly Alberti. También el entrenador de Los Pumas, Felipe Contempomi y el joven ajedrecista, Faustino Oro.

La presencia de la Reina de los Países Bajos marcó el evento. Máxima fue “la estrella” de la edición 2026 que volvió a congregarse en el sur del país. La Reina de los Países Bajos expuso ante el foro como Asesora Especial para la Salud Financiera, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Máxima participó de un panel junto a Federico Braun, el presidente de La Anónima. También hubo una foto junto con el ministro de Economía, Caputo. Ambos posaron sonrientes y distendidos.

“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, posteó el titular del Palacio de Hacienda.

La reunión de empresarios se desarrolló en un clima de máximo hermetismo. En líneas generales, el Foro y los empresarios que se trasladan hasta Bariloche miran con optimismo, apoyan y aprueban el rumbo que Milei le imprime a la economía y al país.

Entre los referentes empresarios estuvo Marcos Galperin, titular de Mercado Libre. También Martín Migoya y Guibert Englebienne, creadores y fundadores de Globant. Gustavo Grobocopatel, también estuvo presente.

Sin embargo y pese al hermetismo, entre los principales actores de la economía también hay dudas sobre la sustentabilidad política del Gobierno libertario, la que desde el 1° de marzo viene dando signo de agotamiento, lo que se refleja en las encuestas y en el ánimo social.

“Lo que yo traté de contar en el foro hoy es la gran oportunidad que representa el desarrollo de Vaca Muerta, no solo para los que estamos en la industria sino para todo el país”, explicó tras el encuentro Marcos Bulgheroni, CEO de Panamerican

Energy. La empresa que encabeza Bulgheroni forma parte de un consorcio privado, Southern Energy, que le bajó el pulgar a Techint en dos últimas licitaciones respecto de caños y tubos.

Además, Bulgheroni explicó que en su exposición intentó aportar “un poquito de entusiasmo respecto de que Vaca Muerta no es un potencial, no es un sueño, es algo que se está concretando, pero que tiene gran posibilidad de crecer y hacer crecer, no solo a Neuquén sino a todo el país”.

En esta edición, se buscó sumar a referentes de distintos sectores: emprendedores, personalidades del deporte, de la cultura, de la ciencia, y argentinos que triunfan en el exterior, además de referentes de la región.