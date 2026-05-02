El FreSu reclamó “salarios dignos” y prometió seguir la “pelea en las calles”

El primer plenario del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) resolvió ayer, en el Día del Trabajo, “seguir dando pelea en las calles y en todos los espacios que sea necesario para defender el conjunto de las y los trabajadores” y reivindicó el derecho a huelga como “herramienta esencial” para defender los derechos laborales. Los sindicatos que lo integran, además, confeccionaron un programa cuyo primer punto reclama “salario digno y distribución de la riqueza”.

El FreSu nació a principios de este año, a fines de enero. La primera reunión sucedió en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). A ese primer encuentro fueron 25 gremios. En la segunda reunión, tres semanas después, eran más de cien. En ese momento, los referentes gremiales que lo encabezan buscaban unificar estrategias para frenar el proyecto de reforma laboral que, finalmente, se sancionó el mes pasado.

Hoy al frente lo conforman más de 140 organizaciones de las tres centrales obreras. Los principales dirigentes son Daniel Yofra, de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón; Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Rodolfo Aguiar, de ATE; los dirigentes de ambas CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy; y Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. También están los Portuarios, Papeleros, Molineros, Gráficos, Metrodelegados, Curtidores, Visitadores médicos y APJ Gas.

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El plenario del FreSu se realizó un día después de la marcha organizada por la CGT en la Plaza de Mayo. Los referentes de la calle Azopardo lanzaron críticas contra la gestión de Javier Milei y llamaron a “ponerle un límite a este modelo que excluye”. El FreSu viene ejerciendo presión a los sectores “dialoguistas” de la CGT, con la que tienen relación porque muchos de ellos forman parte también de la central obrera.

El programa del FreSu se llama “Unidad, lucha y rebeldía para recuperar la patria” y lo aprobaron los más de 1.600 delegados que participaron ayer. Fue elaborado durante el debate en ocho comisiones, donde los delegados debatieron e intercambiaron experiencias que permitieron definir una propuesta de diez puntos con medidas políticas, económicas y sociales. En el texto, reivindican el derecho al trabajo y a un salario mínimo vital y móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. “Que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna”, señalaron.

Al cierre del plenario, que se realizó en el predio del camping de la UOM en Pilar, Furlán arengó: “Nunca más de aquí hacia el futuro las y los trabajadores vamos a andar en tinieblas. Tenemos claro el Programa, tenemos claro que es lo que tenemos que defender para nosotros, para nuestras familias y para nuestra Patria”. El dirigente de la UOM dijo que mientras el gobierno y los empresarios se reúnen en el Hotel Llao Llao “para entregar el país”, ellos realizaron esta contracumbre para defender la “soberanía y a los trabajadores”. Y adelantó que la idea es “generar músculo” para recorrer distintas provincias y fundar sedes del FreSU en todo el país.

El secretario general de los estatales de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que “hay una sola manera de derrotar la reforma laboral, de enterrarla para siempre: no cumpliéndola en los lugares de trabajo. Llamemos a la desobediencia: que nadie pida permiso para hacer una asamblea”, remarcó. Y afirmó: “Le avisamos al gobierno y a los patrones, pero sobre todo a las y los trabajadores: hoy iniciamos el camino por la recuperación salarial y no vamos a parar hasta que no nos devuelvan hasta el último peso que nos quitaron”.

El aceitero Yofra, referente de la coalición intersindical, señaló: “Los compañeros vinieron a buscar una respuesta a la problemática que hoy tiene el movimiento obrero y se la van a llevar: este frente sindical se constituyó y se sigue fortaleciendo pensando en la lucha. Contra este gobierno, contra las patronales y contra la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar”.

Del acto de cierre participó también el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, que recibió la solidaridad del FreSU ante la sanción impuesta por la Secretaría de Trabajo contra el sindicato de maquinistas ferroviarios.