Peronismo Federal: sin nombres pero con ideas en busca de una alternativa a Milei para 2027

“Esto no es en contra de nadie”, se encargaron de transmitir los dirigentes peronistas durante los días previos al lanzamiento de un nuevo espacio. Hablaron con los candidatos a presidente que suenan dentro del peronismo pero también con todos los gobernadores (incluídos los que están hoy alejados del espacio) para detallar los movimientos. Los posibles postulantes para 2027 quedaron fuera del evento por una premisa clara: no discutir candidaturas sino ideas para convertirse en una alternativa a Javier Milei.

Este viernes, el Peronismo Federal reunió a más de 4000 dirigentes entre los que se participaron 20 legisladores nacionales, 70 intendentes, 120 concejales y distintos dirigentes territoriales que le dieron volúmen político a la iniciativa encabezada por Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz. Hubo representación de 19 de los 24 distritos.

Desde la organización se dejó en claro “la necesidad de avanzar en la construcción de un peronismo con base territorial, representativo de la Argentina productiva y con protagonismo de las provincias, descentrando el debate político de la lógica del AMBA”.

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El nuevo espacio busca discutir el peronismo que viene pretendiendo cobijar a un sector importante que no quiere encasillarse detrás de ninguna postulación presidencial, algo que buscan discutir después de ponerse de acuerdo en las ideas con las que llegar al poder en caso de ganar una elección.

Los impulsores de este Peronismo Federal buscan mostrar un peronismo “racional”, capaz de dar debates incómodos como retenciones, inflación o inseguridad, sin esquivarlos.

En ese camino, reconocen la necesidad de ampliar la base política. Algunos de los dirigentes dialoguistas admiten que existen tensiones históricas, pero proponen superarlas: “¿Hay algunos que tienen problemas con el kirchnerismo? Bueno, nosotros tenemos problemas con el macrismo y algunos con los que estamos hablando fueron aliados de ellos, pero ahora hay que sentarse y dialogar”.

Entre los gobernadores con los que hablaron los organizadores los días previos hay algunos como Martín Llaryora de Córdoba que sería toda una novedad pensar dentro de un gran espacio que compita contra Milei. El jefe provincial funcionó muchas veces de aliado de Javier Milei pero no tuvo problema en habilitar a algunos intendentes de su provincia a participar del evento de este viernes.

Aunque se trata de un espacio de perfil federal, para los dirigentes de la provincia de Buenos Aires también representa una oportunidad para salir de la interna en la que están atrapados entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Después de varias horas de debates uno de los armadores del espacio y Auditor General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo: “Hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal”. Y agregó: “A nosotros no nos molestan las formas de Milei; lo que nos duele es que la gente se esté quedando sin trabajo, que cierren las empresas y que los argentinos no lleguen a fin de mes”. En ese sentido concluyó: “El peronismo se tiene que transformar de oposición en alternativa para volver a gobernar la Argentina”.

El diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, explicó que “con este encuentro queremos poner en discusión los valores que el peronismo debe representar: el federalismo, la producción, el trabajo y, sobre todo, la mejora concreta en la vida de la gente”. Como oposición al modelo libertario advirtió: “Milei no está buscando poner en práctica un programa económico, está imponiendo un modelo social con una fuerte desigualdad, sin industria y sin clase media. Nosotros creemos en el superávit, pero no el trucho de Javier Milei sino el de Néstor con la economía creciendo y generando puestos de trabajo”.

Por su parte, otra de las armadoras del espacio, la diputada Victoria Tolosa Paz afirmó que este 1° de mayo “debe ser una piedra fundacional para reconstruir una alternativa en la Argentina”. La legisladora sostuvo que el peronismo debe volver a ser “la herramienta que ordene la vida cotidiana y recupere la dignidad de nuestro pueblo” y llamó a “construir un peronismo que convoque, debata y genere nuevos liderazgos”.

Otro de los dirigentes que participan activamente del armado de este espacio es el jefe comunal de Pilar, Federico Achaval, quien cuestionó al Gobierno Nacional por promover una mirada individualista que fragmenta a la sociedad. “Tenemos la necesidad de recuperar la política como herramienta de transformación real, capaz de dar respuestas a los problemas cotidianos de los argentinos, y de construir un proyecto de país federal, productivo y nacional”, dijo el dirigente y remarcó que “el peronismo tiene la responsabilidad de debatir con sentido, poniendo siempre en el centro la causa del pueblo argentino, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo”.

Durante la jornada se difundió el documento “Primero las ideas”, donde se trazaron los principales lineamientos. Allí se advierte que “la situación de Argentina es de una extrema gravedad” y se plantea que las propuestas presentadas deben entenderse como “el principio” de un debate más amplio.

En el plano económico, el texto sostiene que “el progreso social sostenido requiere un orden macroeconómico que lo respalde” y que “el equilibrio fiscal es una condición técnica necesaria para crecer con estabilidad, pero no es suficiente”. A la vez, remarca que “no se puede distribuir la riqueza que no se genera” y que “la ineficacia en el gasto público es una de las formas más silenciosas de generar desigualdad”.

El documento también pone el foco en el trabajo como eje organizador: “El trabajo debe volver a ser el eje rector de la organización de la sociedad” y advierte que “no hay libertad real sin trabajo y sin educación”. Además, plantea que “la paz social sólo es posible con salarios sólidos y fuertes”.

El cierre del encuentro dejó una definición que sintetiza el espíritu del armado: “El peronismo debate. Para ser alternativa nacional”. Los candidatos, vendrán después.

También tomaron la palabra los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola y Cristian Jerónimo; los legisladores nacionales Ernesto Pipo Ali (San Luis), Juan Pablo Luque (Chubut), Marcelo Lewandosky (Santa Fe), Pablo Yedlin (Tucumán) y de manera virtual Emir Félix (Mendoza). Y los intendentes Martín Pérez (Río Grande - Tierra del Fuego), Pablo Corsalini (Pérez - Santa Fe), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia - Córdoba), Belén Abdala (Forres - Santiago del Estero), Pablo Grasso (Río Gallegos - Santa Cruz) y Rosario Romero (Paraná - Entre Ríos).

Guillermo Snopek, diputado nacional por Jujuy; José Urtubey, ex presidente de la UIA; Teresa Madera, vicegobernadora de La Rioja; Kelly Olmos, diputada nacional; y Juan José Bahillo, diputado provincial de Entre Ríos.