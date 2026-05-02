Adorni salió a victimizarse: habló de “carnicería mediática” y de una causa que “no tiene gollete”

Manuel Adorni aprovechó el feriado del Día del Trabajador para salir a defenderse y victimizarse en un programa de radio “amigo”, luego del show que brindó el miércoles en el Congreso al presentar el informe de gestión del Gobierno. Consultado por Luis Gasulla sobre el expediente sobre presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete dijo que “la causa no tiene gollete y no va a prosperar en términos de culpabilidad”. Y remarcó: “No solo no soy culpable, sino que va a quedar demostrado en la Justicia. En el medio hubo un montón de mentiras y sacaron conclusiones equivocadas. Pese a eso, responderé a fin de demostrar a los argentinos que este es un gobierno transparente”.

—¿Te arrepentís de haber hecho alguno de estos viajes al exterior en el contexto que planteaba el Gobierno? –preguntó una de las periodistas del ciclo en El Observador.

—Lo dije en mi alocución en el Congreso: son viajes de índole personal, familiar, para que mis hijos tengan unos días de vacaciones conmigo. No me voy a arrepentir de brindarles a mis hijos y a mi familia unos días de vacaciones. Estamos todos locos. ¿De qué estamos hablando? Los temas personales son personales y yo no tengo nada que ocultar.

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Se quejó de que se había dicho que tuvo un viaje familiar a Disney. “No conozco, no fui nunca. También dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río. Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase”. Sin embargo, reconoció que ese viaje sí existió, como el que hizo en febrero pasado a Punta del Este con su familia, en un vuelo privado.

A continuación, indagaron por qué no se había manifestado sobre los viajes no bien surgió el tema, a principios de marzo. Adorni respondió: “Las explicaciones hay que darlas en la Justicia y yo no tengo nada que ocultar. No tengo que andar justificando cosas que no están mal. La Justicia me puede pedir explicaciones y, cuando me las pida, se las daré. Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron. A muchos no les importa la verdad, les importa el show mediático”. Y afirmó estar convencido de que la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra no prosperará, porque “no tiene ningún sustento” y “no hay incremento patrimonial no justificado”.

La situación judicial de Adorni no es fácil. El juez federal Ariel Lijo lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y analiza, en ese sentido, su evolución patrimonial, la compra de propiedades y una serie de viajes al exterior. Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del ministro coordinador para comparar sus declaraciones con sus movimientos financieros. El fiscal Gerardo Pollicita, por su parte, tomó declaración a una decena de testigos y avanza con bastante celeridad en la investigación.

En la entrevista de ayer no le consultaron por la casa en el country Indio Cuá, a nombre de su esposa, ni por el departamento en la calle Miró, en Caballito, por el que recibió financiamiento privado de dos jubiladas.

En otro tramo de la entrevista, Gasulla le preguntó si el Gobierno iba a denunciar a Rodolfo Tailhade por presunto espionaje. Días atrás, el diputado de Unión por Todos denunció que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, habría utilizado custodia oficial para realizar salidas nocturnas personales.

—Sí, el Gobierno va a denunciar a Tailhade -confirmó. Y agregó: “Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar. El gobierno hará la denuncia correspondiente porque están todos los funcionarios evidentemente en peligro de ser espiados. Hay una confusión entre la cosa pública y la cosa privada. Esto de andar viendo si un funcionario lleva o no a sus hijos al colegio es una barbaridad”.

Entre otras definiciones, desmintió poseer una sociedad offshore en el exterior o ser socio de Marcelo Grandio. Y negó conocer o ser dueño de una propiedad en la calle Vieytes al 1200, en Martínez.

Adorni también negó haber pensado en “tirar la toalla” o renunciar ante las dificultades judiciales y mediáticas que surgieron tras las denuncias. Reiteró que todos los funcionarios tienen la renuncia a disposición del Presidente desde el primer día. Y alegó que se siente parte de un “equipo consolidado” junto a Javier y Karina Milei, que lo siguen sosteniendo políticamente pese al desgaste enorme que el caso genera desde hace 50 días en el corazón del Gobierno.