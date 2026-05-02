La hipótesis Frenkel

Dada la agitación que los medios de todo tipo y color político han impreso al caso Manuel Adorni, nos preguntamos si este es el peor momento del gobierno nacional.

Escuchando a Roberto Frenkel que describió un panorama crítico, mucho peor que el actual en setiembre de 2025 ya antes de las elecciones y que al conocerse el resultado demandó la única novedad de este “plan económico” anti inflacionario respecto a los anteriores: la intervención del Tesoro Norteamericano el “error del desdoblamiento”:

Este señalamiento de Frenkel da mayor sustento para descalificar la decisión de separar las elecciones provinciales de las nacionales en la Provincia de Buenos Aires durante los comicios legislativos de 2025.

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Esta estrategia fue una “equivocación grave” que benefició directamente al oficialismo nacional probablemente decidida bajo la conducción de la coalición de intendentes bonaerenses que a la postre terminó también perjudicando las ambiciones presidenciales muy notables del gobernador de la provincia.

El desdoblamiento permitió a Javier Milei remontar 14 puntos de voto entre su peor momento (septiembre de 2025) y las elecciones de octubre de ese año.

Básicamente fue un desdoblamiento modelado por la interna del peronismo, que intento “deskirchnerizar” la oferta electoral bonaerense y diluir la referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, el desdoblamiento facilitó que La Libertad Avanza se consolidara como la fuerza más votada en la provincia con el 40.8% de los votos.

Se registró también un ausentismo histórico, especialmente en los sectores populares del Gran Buenos Aires y el sur de la Ciudad, donde la población joven en especial la de los barrios populares, se sintió menos convocada por una oferta electoral sin identidad clara.

Esta decisión dividió los esfuerzos y evitó que el peronismo presentara una alternativa de poder potente frente al ajuste económico que encarna LLA.

Adicionalmente al separar la elección provincial (septiembre 2025) de la nacional (octubre 2025), se diluyó el peso de la Tercera Sección como motor de un proyecto nacional al tiempo que La Libertad Avanza (LLA) creciera en distritos tradicionalmente refractarios a la derecha.

En barrios populares de distritos como La Matanza, Lomas de Zamora o Quilmes, el ausentismo fue más alto entre jóvenes y sectores de bajos ingresos.

Aunque el peronismo ganó la provincia en septiembre por 14 puntos (47% vs 33%), la falta de unificación fungió como balotaje (institución diseñada por el dictador Lanusse para evitar el triunfo del peronismo) y permitió que en octubre sucediera lo obvio: Se unificara el voto antiperonista de LLA y J x C que no había sucedido en setiembre y adicionalmente disparó la intervención de Tesoro Norteamericano, que según la tesis Frenkel, es la única “novedad” de este plan “Caputo2” respecto a los anteriores desde el año 1976, incluido el fracasado “Caputo1”.

Así las cosas, Javier Milei remontó 14 puntos en un mes, superando al peronismo bonaerense.

El resultado de 2025 dejó al gobernador en una posición de “liderazgo municipalizado”, enfrentando un escenario complejo para sus muy notables y tempranas aspiraciones presidenciales.

Si bien reforzó su perfil municipal, de empatía con los intendentes en septiembre, su dimensión nacional fue notablemente opacada en octubre y al costo político de fracturar aún más la relación con el sector que responde a Cristina Kirchner, plantando ya un “kicillofismo” autónomo, sin el reconocimiento al liderazgo y conducción nacional de CFK.

A pesar de estos resultados políticos y electorales complejos, Axel Kicillof se mantiene como el dirigente opositor con mayor imagen positiva (rondando el 47% en abril de 2026), superando a Milei en varios distritos del conurbano. Sin embargo, su imagen negativa en provincias como Córdoba o Mendoza se considera un obstáculo crítico para una candidatura nacional, aunque la “imagen positiva”, lo sabemos, es un indicador fluctuante y muy discreto a la hora de imaginar comportamientos electorales.

Como sea, el gobernador impulsa el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para consolidar una plataforma propia ya sin el reconocimiento a Cristina Kirchner, buscando proyectarse a 2027 como el único capaz de enfrentar el modelo de ajuste que encarna, por ahora, Javier Gerardo. La moneda de un peso, está en el aire.

*Director de Consultora Equis.