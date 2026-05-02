Desarrollo versus Imperialismo

Hasta no hace mucho tiempo, cuando un país desarrollado necesitaba de recursos existentes en países en vías de desarrollo, raramente utilizaba mecanismos propios de un intercambio comercial entre iguales. Lo frecuente era recurrir a estrategias poco democráticas para lograrlo: desde acuerdos espurios con actores que ya estaban en el Poder, o mediante el uso de la fuerza para instalar en la conducción del país a grupos dispuestos a llevar adelante políticas que favorecieran la apropiación, por parte del país desarrollado, de los recursos que necesitaban para mantener, o incrementar, su proceso económico.

Sin embargo, hechos recientes, como los observados en Venezuela, parecen mostrar un posible cambio en la estrategia de un país desarrollado que, hasta entonces se limitaba a hacerse de la materia prima que necesitaba, utilizando la fuerza, o la cooptación de fuerzas internas; para aceptar ahora una nueva estrategia de negociación que favorece el inicio, en el país proveedor de esta materia prima, de actividades propias de un incipiente proceso de desarrollo económico. Nuevas actividades que también abren (para el país desarrollado) otras posibilidades, tanto de inversión en las nuevas actividades económicas, como de colocación de mercancías todavía ausentes en el país menos desarrollado.

En otras palabras, una ampliación, y una mayor dinámica, del funcionamiento del capitalismo como modo de producción; tanto por las nuevas formas de intervención, las que tienen en cuenta las demandas de los países receptores de ese capital, como por la posibilidad de que esos cambios en los países subdesarrollados lleven a nuevas incorporaciones a los mercados del capitalismo internacional.

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Dinamismo económico que, cuando lleva a mayores riquezas en el país receptor (y siempre que las mismas fueran bien distribuidas) permitirían un mayor bienestar de sus ciudadanos; a la par que incentiva nuevas inversiones del país desarrollado para atender los nuevos campos productivos necesarios para satisfacer las demandas de los nuevos sectores sociales incorporados al consumo.

En otras palabras, los cambios en las formas de intervención pueden llevar a una ampliación, y una mayor dinámica, del funcionamiento del capitalismo como modo de producción; tanto por los cambios en la forma de intervención que llevarían a una mayor aceptación por parte de países subdesarrollados, como por los cambios que se dan dentro de los países receptores de capitales.

Cambios éstos que permitirían la aparición de nuevas fuentes de trabajo, derivadas de las inversiones extranjeras que se instalan. Nuevas tanto como formas de organizar la producción, como por los cambios sociales que las mismas traen aparejadas.

Es cierto que, en el caso de Venezuela, el secuestro de Maduro tiene formas de un proceder imperialista, pese a tratarse de un mandatario ilegitimo que había asumido el cargo a partir de un acto electoral fraudulento. Pero también es cierto que el conjunto del sistema institucional de Venezuela ha sido respetado y se mantiene en vigencia.

*Sociólogo.