Federico González sobre el caso Adorni: “La opinión pública lo declaró culpable”

El analista político Federico González, en diálogo con Canal E, sostuvo que la polémica en torno a Adorni difícilmente se cierre por acción del propio Gobierno. “Si ese tema termina menguando en la agenda de la opinión pública va a ser por inercia”, explicó, al remarcar que los temas suelen agotarse por sí solos más que por estrategias comunicacionales.

En ese sentido, fue crítico del manejo oficial. “Sus declaraciones a veces aclaran, a veces oscurecen”, afirmó, y consideró que el intento inicial de reconocer errores quedó diluido por una reacción más confrontativa. Según su mirada, esto consolidó una percepción negativa difícil de revertir: “La opinión pública lo declaró culpable”.

Estrategia política y costo de sostener el conflicto

González planteó que el Gobierno enfrentó un dilema clave: desplazar al funcionario o sostenerlo. “Las dos eran problemas”, resumió, aunque fue contundente sobre la decisión tomada. “Mientras esté Adorni, la herida está abierta”, graficó, comparando la situación con un desgaste constante que impacta en la imagen oficial.

Además, cuestionó el estilo del vocero y su efecto en la percepción social. “Tiene un estilo que para muchos es muy autosuficiente, muy soberbio”, señaló, lo que, a su entender, profundiza el conflicto en lugar de mitigarlo.

Sin embargo, el analista introdujo una variable determinante: la economía. “La plata no hace la felicidad, pero calma los nervios”, afirmó, sugiriendo que una mejora económica podría amortiguar el impacto político del escándalo. Aun así, advirtió que el efecto podría ser inverso si la situación empeora.

Oposición, oportunidades y tensiones internas

Respecto al rol opositor, González consideró que hubo un aprovechamiento parcial del escenario. “El arquero está distraído, bueno, pateamos al arco”, ilustró, en referencia a la reacción inicial frente al caso. Sin embargo, relativizó su eficacia a largo plazo: “Sigue tan dispersa y tan complicada como antes”, evaluó sobre la oposición en general.

También analizó el comportamiento de distintos actores políticos, señalando matices en sus estrategias. En particular, sobre Mauricio Macri, indicó que mantiene una posición ambigua: “Es un opositor que se cuida mucho de ser un crítico duro”.

Finalmente, se refirió al vínculo entre Macri y Patricia Bullrich, al que definió sin rodeos: “Si hay algo que define la relación es la conveniencia”. Para González, se trata de una relación pragmática en la que ambos actores se acercan según sus necesidades políticas.