Domingo Cavallo: "No vas a parar una corrida cambiaria, si no tenés reservas"

Domingo Cavallo se pronunció a favor de liberar “totalmente todo” para tener “un único mercado de cambio” y poder “parar una (eventual) corrida cambiaria”.

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Qué dijo Cavallo

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de una corrida cambiaria en el caso de “liberar todo”, el exministro de Economía, respondió: “La probabilidad de que ocurra eso es mayor con el actual régimen cambiario, Cuando se sabe que el Banco Central no tiene divisas propias como para realmente parar una corrida”

“Al contrario, si libera totalmente todo, y si hay un único mercado cambiario, y si los exportadores pueden disponer de las divisas como ellos quieran, y los importadores tienen que ir a ese mercado cambiario a comprar, cualquiera que quiera hacer transferencia tiene que ir a ese mercado, el mercado va a encontrar su nivel”, explicó en declaraciones al streaming “Ahora Play”.

“Un amigo mío que también habla mucho con el presidente, me dijo ´Mingo, si hacen lo que vos decís, el precio del dólar va a bajar y va a crear un problema mayor al gobierno´. Le digo. Si fuera así, si el precio del dólar fuera a bajar, porque habría una entrada neta de capitales, es la oportunidad para comprar reservas”, contó en diálogo con Maximiliano Montenegro.

“Qué mejor que entrar a comprar reservas porque el dólar están tendiendo a bajar, y el Banco Central tiene que comprar reservas para sostenerlo, pero para acumular reservas”, insistió.

Además señaló que “después cuando tenga acumuladas en términos netos, que sean realmente del Banco Central, 10 mil millones de dólares de reservas ahí si va a tener capacidad frente a una amenaza de corrida cambiaria de intervenir para pararla”.

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“No vas a parar una corrida cambiaria, si no tenés reservas”

“No vas a parar una corrida cambiaria, si no tenés reservas. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a poner un policía en todos los lugares donde pueda haber compra de dólares para impedir que los compren?”, se preguntó el exfuncionario de la gestión de Carlos Menem.

Cómo bajar el riesgo país, según Cavallo

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando, tienen que liberalizar totalmente el mercado cambiario, tienen que remover los controles de cambio, tienen que dejar que haya libre movimiento de capitales”, insistió Cavallo.

“Así como entran los capitales puedan salir, así como salen puedan entrar. Y que haya totalmente libertad. Lean los informes de las calificadoras de riesgo, la razón por la cual todavía somos país frontera y no pasamos a ser economía emergente es precisamente por los controles de cambio”, aseveró.

“El riesgo país se desmoronaría, si hacen lo que yo les estoy sugiriendo. Y por supuesto lo tienen que hacer con convicción y lo tienen que explicar muy bien. Y tienen que decir ´vamos a acumular reservas´, y tienen que acumular reservas”, argumentó.

Y luego concluyó: “Y no se tienen que asustar por el nivel que pueda tener el tipo de cambio. Primero el tipo de cambio va a bajar y eso le puede dar oportunidad al Banco Central para comprar muchas reservas, pero propias. La baja del riesgo país va a significar que el gobierno va a poder renovar los vencimientos, sobre todo el capital que vaya venciendo de la deuda, sin ninguna dificultad, pagando tasas moderadas de interés”.