"¿Cuándo pagan el 6% de aumento?": mientras el Sitraj denunció "quiebre institucional", Valdés recibió al STJ

La tensión entre los poderes del Estado correntino alcanzó su punto máximo el lunes. El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) denunció formalmente una "crisis institucional de gravedad" ante la falta de liquidación del aumento salarial del 6% correspondiente a abril, fijado por el Acuerdo Extraordinario N° 02/26.

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Según el gremio, el Ministerio de Hacienda se extralimitó en sus funciones al desconocer una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En un comunicado titulado "¿Cuándo pagan el 6%?", el sindicato fue tajante: "De pie o de rodillas es la opción de las máximas autoridades de la Justicia". La organización gremial instó al STJ a hacer cumplir la Constitución frente a lo que consideran un avance del Ejecutivo sobre la independencia judicial.

La propuesta de Chaín y la vía judicial

En medio del conflicto, trascendió que el ministro del STJ, Alejandro Chaín, elevó una propuesta a sus pares para destrabar la situación. El proyecto de resolución busca:

Ordenar la liquidación: exigir al SAF judicial y a la Tesorería de la Provincia el giro de las partidas para el 6%.

Vía penal: correr vista al Fiscal General de la Provincia ante la posible comisión de delitos de acción pública por parte de funcionarios del Ejecutivo al retener los fondos.

Desde el Sitraj confirmaron que mantuvieron una audiencia con Chaín, quien ratificó la vigencia del acuerdo salarial pero reconoció que, hasta el momento, no se traduce en medidas concretas para los bolsillos de los trabajadores.

Cumbre en Casa de Gobierno

Tras el fuerte clima de protesta, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió el lunes al presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan, y al Fiscal General, César Pedro Sotelo. Del encuentro también participaron el ministro de Hacienda, Héctor Grachot, y el fiscal de Estado, Horacio Ortega.

Si bien el comunicado oficial del Gobierno evitó mencionar el conflicto salarial directo, destacó que se abordaron temas para "fortalecer las instituciones".

Según el informe oficial se ratificó la defensa de la división de poderes y la autarquía del Poder Judicial y se hizo hincapié en el principio de intangibilidad de los jueces. Además, se acordó que esta será la primera de una serie de reuniones para lograr "acuerdos sobre políticas públicas".

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Incertidumbre salarial

A pesar de la foto de "respeto mutuo" en Casa de Gobierno, los trabajadores judiciales mantienen el alerta. El gremio sostiene que el 6% es apenas una recomposición "magra" que no resuelve el deterioro del salario digno, pero que su falta de pago representa un peligroso precedente donde el Poder Ejecutivo decide qué acuerdos del Poder Judicial tienen validez y cuáles no.