De Loan Peña a Esquina: el historial del abogado José Codazzi, ahora preso por facilitar una fuga

Un nuevo escándalo judicial sacude a la provincia de Corrientes. El abogado José Fernández Codazzi fue detenido en las últimas horas, vinculado directamente a la fuga de Josías Santos Regis, alias “El Brasilero”, quien huyó con su hijo de 6 años tras balear a un hombre en el barrio Manzini.

Detuvieron al abogado José Codazzi: lo acusan de ayudar a escapar a "El Brasilero" con su hijo

La detención del profesional genera un fuerte impacto debido a su antecedente como defensor de Laudelina Peña en la desaparición de Loan Danilo Peña en 2024.

Un pasado marcado por la polémica

El nombre de José Codazzi no es nuevo en las crónicas policiales. En junio de 2024, fue una pieza clave y cuestionada en la investigación por la desaparición de Loan Peña en la localidad de 9 de Julio.

En aquel entonces, Codazzi representó inicialmente a Laudelina Peña e impulsó la controvertida hipótesis del accidente, asegurando que el niño había sido atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava.

Sobre la versión del accidente, el abogado precisó en una entrevista a A24 en agosto del 2024 que salió de boca de la propia Laudelina: "Me llegó información de que ella había plantado la zapatilla, entonces lo primero que hago es preguntarle por eso y en un momento ella me dice: 'pasa, doctor, que fue un accidente'".

"Pude conversar 45 minutos y ahí me dice lo del accidente del que fue testigo", señaló en su momento el abogado, que agregó que Laudelina "fue muy convincente y estoy convencido hasta el día de hoy de que fue un accidente".

Sostuvo que el cuerpo había sido descartado en una laguna, versión que luego fue desestimada y que le valió quedar "bajo la lupa" de la justicia federal por presuntas presiones a su defendida.

El rol de Codazzi en la fuga

La fiscalía maneja una hipótesis contundente: el abogado no solo asesoró técnicamente al agresor, sino que habría tenido una participación activa en la logística de la huida. Se sospecha que, tras el ataque armado en la calle Pujol al 1900, Codazzi utilizó su vehículo particular para trasladar a Regis y al niño hacia un sector de difícil acceso en el municipio de San Isidro, buscando evadir los controles de la Policía de Corrientes.

Esta maniobra habría permitido al ciudadano brasileño ganar tiempo y alejarse del cerco policial mientras se activaba la Alerta Sofía a nivel nacional. Por este motivo, el abogado quedó imputado por el delito de encubrimiento agravado.

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Búsqueda a contrarreloj

Mientras el abogado permanece alojado en la Comisaría Segunda de Esquina, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales intensifican los rastrillajes en la zona señalada. La prioridad absoluta del Ministerio de Seguridad, que conduce Adán Gaya, es garantizar la integridad del menor de 6 años, cuya vida e integridad física podrían estar en riesgo.

Se recuerda a la población que cualquier dato sobre el paradero de Nahua Santos Riquelme debe ser reportado de inmediato a la línea 134 o al servicio de emergencias 911.