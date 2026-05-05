Detuvieron al abogado José Codazzi: lo acusan de ayudar a escapar a "El Brasilero" con su hijo

La investigación por la desaparición del niño Nahua Santos Riquelme en Esquina y la búsqueda de su padre, el tirador brasileño Josías Santos Regis, , alias "El Brasilero", sufrió un sismo judicial en las últimas horas. La Justicia de Corrientes ordenó la detención inmediata del abogado José Fernández Codazzi, bajo la sospecha de haber sido el facilitador clave para que el agresor lograra escapar del cerco policial tras el tiroteo en el barrio Manzini.

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Codazzi, quien ya estuvo en el centro de la escena nacional por su polémico rol en el caso Loan Peña —donde representó a Laudelina Peña e impulsó la teoría del accidente—, se encuentra ahora alojado en la Comisaría Segunda de Esquina. Su situación es crítica: se lo acusa de encubrimiento agravado.

El traslado al monte y la maniobra de distracción

La hipótesis que maneja la fiscalía es contundente. De acuerdo con los elementos recolectados, Codazzi no solo mantuvo contacto con el prófugo tras el ataque armado en la calle Pujol, sino que fue el encargado de trasladarlo en su propio vehículo hacia el municipio de San Isidro.

Los puntos clave que complican al abogado son:

Pruebas de video: la madre del menor declaró que cámaras de seguridad registraron a Regis huyendo en uno de los vehículos del letrado.

Declaración contradictoria: antes de ser detenido, Codazzi guio a la policía hacia un supuesto lugar de "desembarco" en el monte. Los investigadores sospechan que fue una maniobra para ganar tiempo y permitir que el ciudadano brasileño se alejara de los controles. El operativo en dicha zona, hasta el momento, arrojó resultados negativos.

Peritajes científicos: personal de la Policía Científica de Corrientes allanó su estudio y peritó su vehículo en busca de rastros dactilares y pruebas biológicas que confirmen el traslado del menor y el prófugo.

Prioridad absoluta: llega el ministro Adán Gaya

Dada la gravedad institucional que implica la detención de un abogado vinculado a una Alerta Sofía, el Gobierno Provincial elevó al máximo el nivel de prioridad del caso. El Ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, arribará a Esquina en las próximas horas.

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Gaya tiene previsto encabezar una reunión con la cúpula policial para reestructurar los rastrillajes, que ahora se concentran en una zona de difícil acceso en San Isidro. El objetivo primordial sigue siendo el hallazgo a salvo de Nahua Santos Riquelme (6), mientras el paradero de Regis sigue siendo un misterio que ahora salpica directamente a su defensa técnica.