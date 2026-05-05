Corrientes: hallaron sanos y salvos al niño Nahuá y a su padre en un paraje de Goya

En un operativo que trajo alivio a toda la provincia, la Policía de Corrientes logró localizar este martes, alrededor de las 10:30, al niño N. S. R. y a su padre, Josías Santos Regis, alias “El Brasilero”. Ambos se encontraban en una zona de caminos de tierra en el Paraje Duraznillo, departamento de Goya, y según informaron fuentes policiales a Perfil, se encuentran "sanos y salvos".

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El hallazgo pone fin a una búsqueda nacional que mantuvo en vilo al país desde la noche del domingo, cuando se activó la Alerta Sofía ante el riesgo inminente que corría el menor tras la violenta huida de su progenitor.

El operativo en el Paraje Duraznillo

Efectivos policiales que realizaban rastrillajes en zonas rurales dieron con el paradero del hombre y el niño en un sector de difícil acceso. Tras ser interceptado, Regis no ofreció resistencia. Inmediatamente, se dio intervención a los equipos médicos para constatar el estado de salud del menor, quien será restituido a su madre tras los protocolos legales correspondientes.

Por su parte, Josías Santos Regis quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia, que lo investiga por la tentativa de homicidio y el posterior secuestro o sustracción del menor.

Crónica de una huida violenta

El drama comenzó el domingo a las 21:30 en una vivienda de la calle Pujol al 1900, en el barrio Manzini de la ciudad de Esquina. Según la reconstrucción de los hechos, Regis irrumpió en una reunión social donde se encontraba su ex pareja con la intención de increparla.

En medio de una discusión, "El Brasilero" extrajo un arma y disparó contra un hombre de 47 años que intentó intervenir. Acto seguido, tomó a su hijo y escapó del lugar, iniciando una fuga que incluyó el supuesto apoyo logístico del abogado José Codazzi, quien actualmente también se encuentra detenido por encubrimiento agravado.

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El estado de la víctima

Mientras se celebra la aparición del niño, el hombre herido en el tiroteo inicial continúa recuperándose en un centro asistencial. Según los últimos partes médicos, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque su testimonio será clave para cerrar la instrucción penal contra Regis.

Con el hallazgo en el Paraje Duraznillo, la Justicia deberá ahora determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en la logística de la fuga y asegurar la protección definitiva del pequeño Nahuá.