"Una cascada de éxitos": Victoria Villarruel saludó a un seguidor con un dardo para Manuel Adorni

En medio de la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, la vicepresidenta Victoria Villarruel saludó a uno de sus seguidores por redes sociales y utilizó una irónica frase para apuntar contra el funcionario.

"Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!", escribió la vicepresidenta en un mensaje dirigido a un usuario que esperaba con ansias su saludo. La publicación fue una evidente referencia a la polémica por los detalles de la obra de remodelación en la casa del country Indio Cuá de Adorni, los cuales fueron revelados este lunes ante la Justicia por el contratista que llevó adelante los trabajos.

Caso Adorni: declaró el contratista encargado de las refacciones en la casa del country Indio Cua

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La respuesta de la titular del Senado, la cual fue celebrada por varios usuarios, hizo eco del testimonio que brindó el contratista Matías Tabar sobre la remodelación que se encargó de realizar en la propiedad del jefe de ministros dentro de un barrio privado de Exaltación de la Cruz.

El constructor fue citado a declarar como testigo por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa que investiga a Adorni, y en su declaratoria aseguró que el funcionario pagó 245.000 dólares en efectivo por una obra que implicó entre siete y nueve meses de trabajo.

Tabar explicó que la obra contempló la renovación de la piscina, a la cual "se le añadió una cascada", a la que hizo referencia la compañera de fórmula de Javier Milei, junto a la adquisición de una parrilla de grandes dimensiones, entre otros detalles llamativos de la remodelación.

El comentario de la vicepresidenta evidenció una vez más la distancia entre ella y el Gobierno, un hecho que ya había quedado demostrado el pasado 21 de abril en la Basílica de Luján cuando Villarruel no asistió a la misa en homenaje al papa Francisco en el primer aniversario de su muerte.

A pesar de estar al frente del Ejecutivo en aquel momento, dado que el presidente Milei se encontraba de viaje en Israel, la titular del Senado decidió no asistir a la celebración religiosa donde se encontraba gran parte del oficialismo y argumentó que no fue porque allí se concentró "lo peor de la casta política".

"Vine acá porque es el lugar en el que el papa Francisco fue bautizado. En Luján me parece que se había politizado todo y cuando la política se mete con las figuras importantes yo prefiero estar entre la gente y con humildad", sostuvo en aquel momento a la salida de la Basílica María Auxiliadora de Almagro.

Caso Adorni: declaró el contratista encargado de las refacciones de la casa del country Indio Cuá

En el marco del avance de la causa que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este lunes le tocó declarar en los tribunales de Comodoro Py a Matías Tabar, el contratista que llevó a cabo las refacciones de la casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, dijo que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo por los arreglos y que la obra duró entre 7 y 9 meses (entre octubre de 2024 y mayo de 2025). Tabar también contó que el contacto con el actual jefe de Gabinete se hizo vía mensajes de WhatsApp, por lo que entregó su teléfono para que fuese peritado ya que alguna de las conversaciones que mantuvieron habían sido borradas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación sobre el patrimonio del funcionario, había citado al constructor con la idea de que detalle el presupuesto, el contrato, las facturas y los pagos que se efectuaron para llevar adelante esa remodelación.

Adorni adquirió la propiedad a fines de 2024 junto a su esposa, Bettina Angeletti, a nombre de quien figuran las expensas que se pagan mes a mes y que ascienden a 700 mil pesos. También trascendió que mientras se hicieron los trabajos en esa vivienda del Lote 380 el matrimonio alquiló otra propiedad dentro del country por la que abonó 13 mil dólares por mes.

AS.