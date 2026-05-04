El arquitecto que hizo las refacciones en la casa del country de Adorni dijo que no emitió facturas

En un nuevo capítulo en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito, este lunes declaró durante unas tres horas en calidad de testigo el arquitecto Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones en la casa del country Indio Cuá, quien afirmó que el funcionario pagó por la obra 245.000 dólares que le dio en efectivo.

Según trascendió de fuentes judiciales, Tabar, socio de la firma Alta Arquitectura, sostuvo que no emitió ningún tipo de factura y que los trabajos de refacción se extendieron entre octubre de 2024 y mayo de 2025. En ese período se remodeló la pileta, las galerías y se renovaron los muebles. También se instaló una cascada dentro de la propiedad. La propiedad la adquirió formalmente la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024.

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Manuel Adorni sobre sus viajes y su patrimonio: "Nunca existió ocultación alguna”

Fuentes judiciales aseguraron que Tabar dijo en su declaración testimonial que Adorni llamó a la empresa para decir que el contratista podía contactarse con su equipo antes de presentarse este lunes en los tribunales de Comodoro Py 2002. Y que el abogado de la empresa le dijo que no llame a nadie y que fuera “a declarar la verdad”.

Tabar entregó su teléfono para que sea peritado ya que alguna de las conversaciones que mantuvo con Adorni habían sido borradas.

Casi al mismo tiempo que Tabar ingresaba a tribunales este lunes, Adorni daba su primera conferencia de prensa tras la vuelta de los periodistas acreditados a Casa de Gobierno luego de 10 días de suspensión. En ese atril dijo que “afrontó” con sus ingresos las distintas vacaciones familiares que hizo desde que asumió la función pública, en diciembre de 2023, y que “no se trató de gastos financiados por terceros ni obsequios” ni hubo “ocultamientos”.

Tal como había dicho el miércoles pasado en su informe ante el Congreso, señaló que todavía tiene plazo para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y allí volcará la información actualizada de su patrimonio.

Una vez que se conoció el contenido de la declaración de Tabar, Adorni hizo trascender ante distintos medios que rechazaba haber gastado por las refacciones el importe que indicó el arquitecto ante la justicia. “Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar un peritaje porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, dijo Adorni según consignó elDiarioAR.

Dicho medio señaló que incluso Adorni podría denunciar al arquitecto Tabar, a quien acusan por no entregar las facturas correspondientes.

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La casa de Indio Cua está a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, y la escritura se hizo el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado. Angeletti en ese momento estaba inscripta en la categoría más baja del monotributo.

Los gastos de Adorni

De acuerdo a un relevamiento de La Nación, desde que asumió como funcionario del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, Manuel Adorni lleva invertidos unos 800.000 dólares, entre viajes, compra de propiedades y reformas.

Según la información que surge de las declaraciones de los testigos ante el fiscal Gerardo Pollicita (que tienen obligación de decir la verdad, sino pueden ser juzgados por el delito de falso testimonio), el jefe de Gabinete ya habría gastado 245.000 dólares en las refacciones de la Unidad Funcional 380 del country Indio Cua a nombre de su esposa, 185.000 dólares en operaciones inmobiliarias (120.000 dólares por la casa de Indio Cua, 60.000 dólares entre la seña de Caballito y la cancelación parcial de la primera hipoteca, 5.000 dólares de ingreso al country), 27.658 dólares en viajes al exterior y 6000 dólares en un viaje a Bariloche.

Adorni tendría deudas por 70.000 dólares más intereses por la primera hipoteca, 200.000 dólares sin intereses por la segunda (con la que compró el departamento de la calle Miro al 500, en el barrio de Caballito) y 65.000 dólares le debería a Pablo Martín Feijoo, quien aseguró que le adelantó ese monto por las reformas en la vivienda porteña del funcionario, según declaró ante el fiscal Pollicita. Al igual que en el caso de Tabar, Feijoo dijo que no tiene ninguna constancia que acredite esa deuda.

Los bienes de Adorni: salieron a la luz detalles del patrimonio del jefe de Gabinete

En declaraciones a los medios, la escribana Adriana Nechevenko, que intervino en las operaciones de la calle Asamblea, Miro y del country en Exaltación de la Cruz, dijo que en ninguna pidió información de origen de fondos porque lo conoce a Adorni hace 25 años, cuando compartieron funciones en una empresa privada. “No estoy obligada a pedir el origen del dinero”, sostuvo.

La última declaración jurada

Manuel Adorni, quien comenzó su gestión como vocero presidencial y actualmente se desempeña como jefe de Gabinete, declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $107,9 millones al cierre de 2024, último dato disponible. Cuando asumió su cargo en 2023 había informado bienes por $61 millones, por lo que la valuación de sus activos registró un aumento del 76% interanual.

Al mismo tiempo, su declaración jurada muestra un incremento aún mayor en sus pasivos. A fines de 2024 reportó deudas por $95,4 millones, frente a los $34,2 millones declarados en 2023, lo que implica un crecimiento del 178% en un año. Según la información presentada, se trata de deudas en dólares con cuatro acreedores: Silvia Pais, su madre; la contadora Victoria María José Cancio; la sucesión de Norma Zuccolo y Graciela Isabel Molina. Cancio y Molina fueron las mujeres que le prestaron 100.000 dólares a Adorni para la compra de la casa en el country. De ese monto, ya les habría pagado 30.000 y aún adeuda 70.000, según declararon en tribunales.

La denuncia de Pagano

Este lunes se sortearon las denuncias que presentó la diputada Marcela Pagano, ex aliada de La Libertad Avanza y ahora opositora al Gobierno, contra Manuel Adorni y contra Demian Reidel. La presentación contra el jefe de Gabinete es por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario públio y por malversación de caudales públicos.

Pagano, que se presentó en los tribunales de Comodoro Py el mismo día que Adorni daba su informe ante el Congreso, pidió investigar una sociedad offshore de nombre “IM Group S.A.S.” radicada en Uruguay a nombre del periodista Marcelo Grandío, quien aseguró haber pagado los pasajes de avión de Adorni y su familia a Punta del Este en febrero, durante el feriado de Carnaval.

La diputada sostuvo en su presentación en tribunales que lo recaudado por publicidad del programa Giros de la TV Pública se enviaba a la firma offshore IM Group radicada en Uruguay a nombre también de Grandío y de su mujer. Señaló que la productora comercial que realizaba el programa en la televisión pública se llama IM House.