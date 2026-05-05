A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 5 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 5 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy martes 5 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 5 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

Cronograma de pagos de mayo de ANSES: quiénes son los primeros grupos que cobran

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 4 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 5 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.437,50 para la compra y $1.448,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 5 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 4 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 5 de mayo a $1.492,90 para la compra y $1.494,10 para la venta.

Transporte público con QR: los beneficios y descuentos para viajar en subte y colectivos durante mayo

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 5 de mayo en $1.475,40 para la compra y $1.475,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 5 de mayo a $1.852,50 como referencia de dólar.

Plazos fijos en mayo 2026: cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días y qué bancos pagan más tasa

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 558 puntos básicos este martes 5 de mayo.