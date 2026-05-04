Plazos fijos en mayo 2026: cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días y qué bancos pagan más tasa

Comienza mayo y varias entidades bancarias modificaron su tasa nominal anual (TNA), generando mejores oportunidades de rentabilidad. Muchos ahorristas optaron por reforzar su seguridad financiera colocando sus pesos en plazos fijos, una herramienta que se mantiene vigente por ofrecer rendimientos predecibles frente a la volatilidad del mercado.

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En este escenario, los bancos ajustan sus tasas de interés para atraer a quienes buscan una alternativa estable frente a la inflación y a los posibles movimientos que pueden venirse.

Este contexto se da en medio de cambios recientes en el mercado financiero, donde el dólar mayorista retrocedió y se ubicó por debajo de los $1.400 y el Banco Central continúa interviniendo con compras en el mercado oficial.

Actualmente, los principales bancos del país ofrecen opciones que van desde el 15% hasta el 19,5% anual de tasa, mientras que otros permiten a los "no clientes" acceder a plazos fijos online con rangos más amplios, entre el 17% y el 25,25% de interés anual.

Al momento de invertir, es clave calcular cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000, ya que las ganancias varían de acuerdo a la entidad elegida y a la tasa aplicada. Sin embargo, los especialistas recomiendan evaluar también si ese rendimiento resulta realmente conveniente frente a la inflación mensual. Cabe recordar que la última medición del IPC dio 3,4% en marzo.

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En definitiva, conocer las tasas y compararlas entre bancos es esencial para tomar decisiones financieras más acertadas.

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Al momento de elegir un plazo fijo, las tasas de interés y el rendimiento final pueden variar según la entidad bancaria. A continuación, se detallan los rendimientos que ofrecen los bancos que cuentan con el mayor número de depósitos, según los datos del BCRA, y cuánto se obtendría de ganancia al invertir $1.000.000 por mes, considerando los porcentajes de TNA que cada institución ofrece actualmente.

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- Banco Nación (18,5% de TNA) genera $15.205,48 por cada millón de pesos a 30 días para los usuarios que son clientes.

- Banco Galicia (16,25% de TNA) genera $13.356,16 por cada $1.000.000 invertido a 30 días.

- Banco BBVA (18,75% de TNA) genera $15.410,96 por cada millón invertido a 30 días.

- Banco Santander (15% de TNA) genera $12.500 por cada $1.000.000 a 30 días para los usuarios que son clientes.

- Banco Provincia (19,5% de TNA) genera $16.027,40 por cada millón de pesos invertidos a 30 días.

- Banco Macro (19% de TNA) genera $15.833,33 por cada $1.000.000 invertidos a un mes.

- Banco ICBC (18,8% de TNA) genera $ 15.452,05 por cada millón de pesos a un mes.

- Banco Ciudad (18% de TNA) genera $14.794,52 por cada $1.000.000 invertidos a 30 días.

- Banco Credicoop (17,5% de TNA) genera $13.972,60 por cada millón de pesos a 30 días.

Cuáles son los rendimientos de los bancos regionales

Las entidades financieras medianas y regionales del país también se suman a la competencia por captar ahorros a través de plazos fijos, con tasas que muestran una mayor dispersión, en comparación a los bancos que nuclean el mayor volumen de depósitos. De acuerdo a los últimos datos, entidades como Banco Masventas S.A., Banco Voii S.A. y el Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., ofrecen rendimientos que rondan el 25% de TNA.

En el otro extremo de la tabla se encuentra la opción del Banco Provincia De Tierra Del Fuego O. P., que llega al 17%. Este rango evidencia un margen de 8 puntos porcentuales entre las entidades que ofrecen mejores rendimientos y los que menos ofrecen.

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Alternativas al plazo fijo: qué recomiendan los especialistas

Más allá del plazo fijo tradicional, los especialistas destacan que existen otras herramientas que pueden resultar atractivas dependiendo del perfil del inversor, el horizonte de inversión y el nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir. En ese sentido, advierten que no hay una única opción válida para todos los casos y que es clave evaluar cada situación en particular.

“Antes que nada, aclaro que no sería una recomendación personalizada, porque para definir bien dónde invertir habría que ver perfil, objetivo, el plazo en el que vas a necesitar la plata y qué nivel de riesgo estás dispuesto/a a asumir”, explicó la asesora financiera, Sabrina Melero. En ese marco, señaló que una alternativa conservadora puede ser el plazo fijo UVA con pago de subperíodos del Banco Nación, ya que “ajusta UVA (acompaña la inflación) + 4,5% TNA” y permite cobrar intereses de manera mensual, aunque con un plazo mínimo de 90 días.

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Para quienes estén dispuestos a asumir mayor riesgo, Melero indicó que los bonos ajustados por CER pueden ser una opción a considerar, al igual que otras herramientas como fondos money market para liquidez inmediata, fondos comunes de inversión diversificados o incluso obligaciones negociables y acciones para horizontes de más largo plazo.

Por último, en la misma línea, Adriana Czerwony, asesora financiera de Balanz, sostuvo que “más recomendable que el plazo fijo son las letras del tesoro, que son las LECAP y los BONCAP también, son a corto plazo y fondos comunes de inversión”, como alternativas dentro del menú disponible para los ahorristas.

GZ