Cuenta DNI: cómo ahorrar más de $160.000 en mayo con todos los descuentos

Cuenta DNI renovó su esquema de beneficios para mayo y permite alcanzar un ahorro mensual superior a los $160.000 si se combinan los descuentos disponibles por rubro, día de la semana y tope de reintegro.

La billetera digital de Banco Provincia mantiene promociones en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, locales ubicados en universidades, YPF Full, supermercados, farmacias, perfumerías y marcas destacadas. Según la entidad, el ahorro potencial surge de planificar los consumos cotidianos y elegir cuándo conviene pagar con la aplicación.

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El cálculo más alto se obtiene al aprovechar todos los topes principales del mes. Para llegar a un ahorro de $163.000, una persona debería realizar consumos por alrededor de $590.000. De esa manera, el reintegro representaría cerca del 28% del gasto total.

Cuenta DNI: cuánto se puede ahorrar en comercios de cercanía

Uno de los beneficios principales de mayo está en los comercios de cercanía, un rubro que incluye compras habituales en almacenes, carnicerías, verdulerías y otros locales barriales adheridos.

De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Si se aprovecha el beneficio todas las semanas del mes, el ahorro acumulado puede llegar a $20.000. El beneficio figura entre las promociones oficiales publicadas por Banco Provincia para la aplicación.

La clave para alcanzar el tope es ordenar las compras semanales. En la práctica, para obtener el reintegro máximo de $5.000 por semana, el consumo debe ser de al menos $25.000 en comercios adheridos.

Ferias, mercados y universidades: hasta $48.000

Otro de los rubros fuertes de mayo son las ferias y mercados bonaerenses. En este caso, el descuento es del 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000. Si se utiliza el beneficio durante las cuatro semanas, el ahorro mensual puede alcanzar los $24.000. Banco Provincia también mantiene esta promoción dentro del listado de beneficios vigentes de Cuenta DNI.

El mismo esquema se replica en los comercios de universidades de la provincia de Buenos Aires. Allí también rige un 40% de ahorro, con un tope semanal de $6.000. Sumando los cuatro reintegros posibles, el beneficio mensual vuelve a llegar a $24.000.

Entre ambos rubros, una persona puede ahorrar hasta $48.000 en mayo.

Gastronomía y YPF Full: los beneficios de los fines de semana

Los fines de semana concentran dos de las promociones más importantes del mes.

En gastronomía, Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana. Como mayo tiene cinco fines de semana, el ahorro potencial puede llegar a $40.000.

El mismo beneficio aplica para consumos en locales YPF Full adheridos: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope semanal de $8.000 por persona.

Banco Provincia aclara que la promoción es válida para consumos en gastronomía YPF Full y no aplica a compras realizadas mediante QR de otras billeteras digitales ni a operaciones con tarjetas o transferencias fuera de las modalidades previstas por Cuenta DNI.

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En este caso, el beneficio no incluye la carga de combustible. Está pensado para consumos dentro de los locales Full, como comidas, meriendas o compras para el viaje.

Marcas destacadas: $15.000 más de ahorro

Durante mayo, Cuenta DNI suma una promoción especial en marcas destacadas. El beneficio ofrece 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000 por persona.

Las marcas incluidas son Lucciano’s, Grido, Havanna, Guolis, La Fonte D’Oro y Le Park.

Es un beneficio adicional a los descuentos de comercios de cercanía, ferias, universidades y gastronomía, por lo que permite ampliar el ahorro mensual si se usa dentro del tope previsto.

Supermercados, farmacias y librerías: beneficios que amplían el ahorro

Además de los rubros principales, Cuenta DNI mantiene descuentos en supermercados, farmacias, perfumerías y librerías.

En el sitio de beneficios figuran promociones en cadenas como Día, Niní, Carrefour, Toledo, La Anónima, Josimar, Chango Más y Coto, con porcentajes que varían según el día y la cadena.

También hay 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes, y 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, según el cronograma oficial de beneficios.

Estos rubros pueden elevar el ahorro final por encima de los $160.000, sobre todo si se combinan con promociones locales o con compras distribuidas entre distintas billeteras del grupo familiar.

Cómo llegar al ahorro de $163.000 en mayo

Para superar los $160.000 de ahorro mensual con Cuenta DNI, el cálculo se arma sumando los topes principales.

En comercios de cercanía, el ahorro puede llegar a $20.000.

En ferias y mercados bonaerenses, a $24.000.

En comercios de universidades, otros $24.000.

En gastronomía, hasta $40.000 por los cinco fines de semana de mayo.

En locales YPF Full, otros $40.000.

Y en marcas destacadas, $15.000 adicionales.

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Con esa combinación, el ahorro potencial llega a $163.000. Para alcanzar ese monto, el usuario debería realizar consumos por alrededor de $590.000, distribuidos en los rubros y días correspondientes.

El truco para aprovechar mejor Cuenta DNI

El principal consejo es no concentrar todos los consumos en un solo día o rubro. La billetera funciona mejor cuando las compras se organizan según el calendario de beneficios.

Para alimentos y productos básicos, conviene usar los descuentos de comercios de cercanía de lunes a viernes y combinarlos con ferias o mercados.

Para salidas, los mayores beneficios aparecen los sábados y domingos, tanto en gastronomía como en YPF Full. En supermercados, farmacias y librerías, la clave es revisar qué día aplica cada cadena o rubro.

También puede ayudar distribuir consumos dentro del grupo familiar, siempre que cada persona tenga su propia Cuenta DNI y use los beneficios dentro de las condiciones vigentes.

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