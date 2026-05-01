El Banco Provincia mantiene vigente para este viernes 1 de mayo su promoción de ahorro en puestos seleccionados de ferias y mercados bonaerenses. La entidad financiera dispuso una bonificación del 40% para las compras que los usuarios realicen exclusivamente a través de su billetera digital Cuenta DNI. Esta medida busca fomentar el consumo minorista en espacios de comercialización directa dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires.

Ahorros vigentes con Cuenta DNI

El sistema de beneficios contempla un tope de reintegro unificado de 6.000 pesos por semana y por persona. Según los términos comerciales del banco, el concepto de unificado implica que el límite rige para el total de las operaciones efectuadas en todos los puestos adheridos durante el período de siete días. La entidad definió formalmente que la semana se contabiliza desde el lunes hasta el domingo inclusive, renovándose el cupo cada lunes.

Para acceder al descuento, el cliente debe efectuar el pago mediante la lectura de código QR o a través de la función Clave DNI, siempre utilizando dinero disponible en la cuenta vinculada. El banco informó que el reintegro de los fondos no es inmediato al momento de la compra, sino que se ve reflejado en los movimientos de la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización de la transacción comercial.

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Requisitos técnicos y limitaciones del beneficio en ferias

La promoción está sujeta a condiciones específicas de pago y comportamiento crediticio. El beneficio no se aplica a aquellos clientes que registren atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones financieras con el Banco Provincia. Asimismo, se aclaró que los puestos adheridos deben estar debidamente identificados con el material publicitario oficial de la campaña para que el sistema procese el descuento de manera automática.

Existen restricciones estrictas respecto a las billeteras virtuales de terceros y otros medios de pago. La bonificación no se activa si la compra se realiza mediante la lectura de códigos QR de Mercado Pago u otras plataformas digitales similares. Tampoco se incluyen en este beneficio las operaciones abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, tarjetas de débito tradicionales ni transferencias directas realizadas fuera del entorno de la aplicación.

El descuento del 40% se aplica directamente sobre el precio de contado de los productos, en cumplimiento con las normativas vigentes de la Secretaría de Comercio de la Nación. Al ser una promoción válida únicamente para venta minorista, los consumos de carácter mayorista quedan fuera de este esquema de reintegros mensuales. Además, el banco señaló que la bonificación es acumulable con otras promociones que puedan coincidir el mismo día en los puestos de venta.

Ejemplos de reintegro y canales de consulta oficiales

La entidad bancaria proporcionó ejemplos representativos para que los usuarios puedan calcular el alcance real del ahorro. En una compra de 2.000 pesos, el cliente recibe un crédito de 800 pesos en su cuenta. En cambio, si el consumo alcanza los 20.000 pesos en una misma semana, el reintegro se limita al tope máximo establecido de 6.000 pesos, independientemente de que el porcentaje teórico sea superior al límite fijado por la institución.

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El Banco Provincia puso a disposición de sus clientes la línea telefónica 0810-666-2364 para resolver dudas sobre la aplicación de los descuentos o problemas en la acreditación de los fondos. También se pueden consultar los puntos de venta adheridos a través del sitio web oficial de la institución, donde se actualiza periódicamente el mapa de las ferias y mercados que participan de este programa de fomento al consumo.

La promoción vigente para este viernes 1 de mayo forma parte de la cartera de consumo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con sede central en la ciudad de La Plata. El programa de beneficios busca mitigar el impacto de los precios en la canasta básica alimentaria de los bonaerenses, concentrando el esfuerzo financiero en canales de comercialización de proximidad y productores locales que operan bajo el programa de Ferias Bonaerenses.

GZ