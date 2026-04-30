En el cierre del mes de abril, las billeteras digitales y entidades financieras mantienen vigentes sus propuestas de ahorro para el sector de combustibles. Tanto los usuarios de MODO como los de Naranja X cuentan con beneficios para reducir costos en la carga de nafta y gasoil, con modalidades que incluyen reintegros inmediatos y cuotas.

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Beneficio MODO: 15% de reintegro sin tope este jueves

Durante la jornada de hoy, los usuarios de la billetera MODO pueden aprovechar una promoción exclusiva en estaciones WICO Combustibles. El beneficio consiste en un 15% de reintegro sobre el monto total bruto de la compra.

Los puntos clave para acceder al descuento son:

- Día de aplicación: Solo los días jueves.

- Sin tope: La promoción no cuenta con un límite máximo de devolución por transacción.

- Modalidad de pago: Se debe abonar escaneando el Código QR presencial desde la app MODO o las aplicaciones bancarias integradas.

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- Tarjetas habilitadas: Aplica para pagos con tarjetas de crédito, débito y prepagas de las entidades adheridas (incluyendo bancos como Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, ICBC, Supervielle y Ciudad, entre otros). No es válido para pagos con transferencia.

- Acreditación: El monto se deposita en la cuenta bancaria vinculada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Esta promoción tiene vigencia hasta el próximo 9 de mayo de 2026 inclusive, y es acumulable con otros descuentos bancarios vigentes.

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Naranja X: Adelanto de beneficios para mayo

Por su parte, Naranja X ya anunció su próximo esquema de beneficios para el mes de mayo en estaciones de servicio Gulf. Si bien la promoción de abril finaliza, a partir del próximo sábado comenzará una oferta especial:

- Beneficio: 10% de descuento.

- Días: Sábados y domingos (incluyendo el 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo).

- Medio de pago: Exclusivo con Tarjeta de Crédito.

Consideraciones para los usuarios

Para garantizar la correcta acreditación de los reintegros de MODO, el Participante no debe registrar deuda o mora en ningún producto de la entidad bancaria con la que realice el pago. Además, es importante verificar el listado de locales adheridos en la web oficial de la billetera antes de realizar la carga.

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Por último, se recuerda que los beneficios de MODO son exclusivos para compras presenciales y no aplican para transacciones de tipo online.

GZ / lr