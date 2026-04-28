Este martes 28 de abril, las principales cadenas de supermercados mantienen vigentes las promociones de Naranja X, brindando a sus clientes oportunidades de ahorro en sus compras diarias. Los beneficios, que se aplican a través de dinero en cuenta, tarjeta de débito o crédito, forman parte de la estrategia de la entidad para facilitar el consumo de los usuarios antes de finalizar el mes.

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Descuentos especiales para este martes

En las cadenas ChangoMas, Disco, Jumbo, Vea, Carrefour, Dia y Coto, los usuarios pueden aprovechar los siguientes beneficios durante la jornada de hoy:

- Plan Turbo: Acceso a un 25% de ahorro pagando con dinero en cuenta, débito o crédito.

- Descuento general: Un 10% de ahorro también disponible mediante las mismas modalidades de pago.

Estas promociones son válidas hasta el 30 de abril, lo que permite a los usuarios planificar sus compras de reposición aprovechando los descuentos directos que ofrece Naranja X en el sector de supermercados e hipermercados.

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Opciones de financiación y otros beneficios

Además de los ahorros por día, Naranja X ofrece diversas alternativas de cuotas sin interés para sus usuarios:

- Financiación extendida: En ChangoMas, Disco, Jumbo y Vea, se encuentra vigente la opción de hasta 12 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito hasta el 30 de abril.

- Carrefour: Mantiene la opción de 4 cuotas cero interés con tarjeta de crédito hasta el 30 de abril.

- Plan Zeta: En todas las cadenas mencionadas, los clientes pueden optar por el Plan Zeta cero interés con tarjeta de crédito, beneficio que se extiende hasta el 30 de julio.

Cabe recordar que, en el caso particular de Coto, también se encuentra vigente un descuento del 30% los días jueves pagando con débito mediante tecnología NFC, mientras que Carrefour ofrece un 10% de ahorro los sábados.

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Se recomienda a los usuarios verificar el tipo de tarjeta o modalidad de pago necesaria en cada caso antes de finalizar la compra en línea de cajas. Para más detalles sobre las condiciones de cada plan de cuotas y el uso de la app Naranja X, los clientes pueden consultar los canales oficiales de la entidad.

GZ / lr