Entra en vigencia el acuerdo Mercosur-UE y “hay barcos ingresando con un ahorro equivalente a USD 4.000 la tonelada”

El consultor ganadero, Víctor Tonelli, evaluó en Canal E que la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre una nueva etapa para la exportación de carne vacuna argentina.

Según explicó Víctor Tonelli, el acuerdo ya está generando efectos concretos antes incluso de su inicio formal: “Efectivamente el primero de mayo inicia este acuerdo Mercosur-Europa, al menos para lo que es la exportación de carnes vacunas”.

Se empiezan a notar los beneficios del acuerdo con la Unión Europea

El impacto económico es significativo. “Ya hay barcos que están ingresando con un ahorro equivalente a 4.000 dólares la tonelada, es el 20% del valor del producto puesto en Europa”, detalló. Además, precisó que, “ya se han vendido entre 23 y 24 mil dólares la tonelada”.

En términos globales, Tonelli destacó que el beneficio es relevante: “Sobre un total de la nueva cuota, de cerca de 30.000 toneladas estamos hablando de un beneficio directo a la cadena cercano a los 120 millones de dólares”.

Uno de los puntos clave es la distribución de las cuotas entre los países del bloque. En este contexto, explicó que, “depende del acuerdo de los cuatro, no depende de Europa”.

Crece la discusión dentro del Mercosur sobre el porcentaje del acuerdo

El entrevistado planteó que el esquema está en discusión: “Paraguay ha crecido mucho en exportaciones y está pretendiendo que se divida entre cuatro partes iguales”. Sin embargo, relativizó el impacto inmediato: “En un monto tan pequeño no le cambiaría nada el negocio”.

En materia de requisitos europeos, especialmente los vinculados a la deforestación, expresó: “Argentina tiene toda la información para que pueda cumplir sin ningún problema esta certificación”.