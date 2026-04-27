Con el fin de analizar que la flexibilización para el giro de dividendos al exterior abrió una nueva etapa en el mercado financiero argentino, aunque también dejó interrogantes sobre por qué una parte de las empresas eligió operar vía BOPREAL o contado con liquidación en vez de utilizar el MULC, este medio se comunicó con Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

Gustavo Neffa recordó que todavía existe un fuerte stock de utilidades retenidas: “Se ha acumulado muchísimo dinero, 5.000 a 5.500 millones de dólares, se habla de que son dividendos que están retenidos todavía, pendientes de pagar al exterior”. Y aclaró que la apertura es parcial: “Ahora para pagar dividendos de los resultados de 2025, pero no 2024 para atrás”.

Los rendimientos del BOPREAL

Sobre el uso del BOPREAL, explicó que muchas compañías aprovecharon rendimientos atractivos: “El BOPREAL 2027 está rindiendo apenas 4%, un BOPREAL 2028 después de las elecciones y de octubre del año que viene está rindiendo un 7,2% aproximadamente”. Incluso remarcó que, “es un bono muy, la verdad que muy apetecible”.

Respecto del CCL, Neffa señaló que responde a decisiones empresariales tomadas antes de esta flexibilización. “Hay muchas empresas que han decidido ya como política pagar dividendos vía CCL. Es decir, no van a esperar la autorización del Banco Central”, sostuvo. También vinculó esa operatoria con distorsiones propias del cepo: “Esas tasas deberían bajar cuando se empiece a abrir aún más el cepo”.

Movimientos en el mercado cambiario

Otro foco fue el “canje” entre MEP y CCL, que ronda entre 3,5% y 4%. Según desarrolló, ese diferencial todavía genera oportunidades financieras: “Cuando vas a sacar ese dinero, lo perdés. Cuando lo entrás, lo ganás”.

En ese marco, el entrevistado destacó el atractivo del bono AO28: “Nos gusta mucho. Es un bono que estamos recomendando a clientes de RFT”. Sobre la misma línea, agregó que, “los pagos son mensuales y la liquidez es alta, está operando esto para clientes y uno puede entrar y salir contra pesos y contra dólares”.

También vinculó el crecimiento de los plazos fijos en dólares con la dinámica exportadora. “Hay un boom de exportaciones, hubo un récord de exportaciones de más de 8.000 millones de dólares durante el mes de marzo”, afirmó. Luego, manifestó que los bancos buscan captar esos dólares para financiar comercio exterior: “Me parece que están queriendo financiar esa actividad”.