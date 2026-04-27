Deterioro de los caminos rurales: “Se pagan los impuestos y no se ven reflejados en los caminos”

La consejera de CONINAGRO, Patricia Luke, analizó para Canal E que el deterioro de los caminos rurales vuelve a encender alarmas en el agro bonaerense.

Patricia Luke confirmó que el reclamo es generalizado en todas las zonas relevadas: “Ha sido un tema recurrente, el tema de los caminos, del mal estado de los caminos, del mantenimiento”. Además, explicó que durante la recorrida “en todas ha surgido este mismo tema como el foco principal en todos los lugares”.

Se cumple un año de la inundación en Bahía Blanca

El problema no es nuevo, pero se agrava con eventos climáticos extremos. Asimismo, recordó que, “el 7 de marzo del año pasado fue esta inundación terrible que azotó a la ciudad de Bahía Blanca y a la zona también”, con registros de hasta “500 milímetros” en algunos sectores.

Uno de los puntos más críticos es la conectividad vial. “La ruta 35 que une Bahía Blanca con Santa Rosa, con La Pampa, tuvo el desmoronamiento de tres puentes”, detalló Luke. Las soluciones implementadas fueron temporales: “Se han hecho desvíos, era para salir del paso”.

El pago de impuestos y la falta de resultados en los caminos

El reclamo del sector también apunta a la falta de contraprestación frente al aumento de tasas. “Uno no está pidiendo nada que no corresponda, se pagan los impuestos correspondientes y no se ven reflejadas en los caminos”, afirmó.

La entrevistada incluso señaló incrementos significativos: “Ha habido un aumento del 100% de la tasa”. Sin embargo, el estado de la red vial no mejora: “La verdad que el estado de los caminos es pésimo”.

Luego, manifestó que la situación se repite en múltiples distritos: “Todos los distritos están iguales, no tienen maquinaria vial, están desfinanciados”. El deterioro de los caminos tiene consecuencias concretas en la actividad. “La complicación de los productores, el poder sacar la producción del campo”, explicó, marcando el cuello de botella logístico.