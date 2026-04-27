Panorama bursátil: “No hay mucha expectativa de un gran mercado de corto plazo, le falta dinámica de negocios”

El operador bursátil, Alexis Tschubarov, habló con Canal E y analizó que el mercado argentino atraviesa una etapa de cautela, con escasa dinámica en acciones, dudas sobre el dólar y fuerte interés en renta fija.

Sobre la dinámica inmediata, Alexis Tschubarov afirmó: “Venimos de unas semanas bastante tranquilas, mercado lateralizado desde hace un poco más de un mes”. Sobre la misma línea, agregó que, “creemos que no va a seguir la tendencia de baja de la última semana, sino más bien una lateralización”.

Leve variaciones en el precio del dólar

En cuanto al dólar financiero, señaló que el MEP podría sostener cierta presión alcista moderada: “Probablemente, a ver, 10 pesos más, 10 pesos menos, puede seguir alguna tendencia un poquito más al alza, pero sin mucha fuerza”. Sin embargo, remarcó que el problema central es otro: “No hay mucha expectativa de un gran mercado de corto plazo, porque le falta dinámica de negocios”.

Uno de los puntos centrales fue la flexibilización para el giro de dividendos. Para Tschubarov, esta apertura puede ser positiva incluso para el mercado cambiario. “A la economía también le hace bien que empiece a haber más demanda de dólares, porque empieza a equilibrar un poco la oferta y la demanda”, sostuvo.

Se registra la posibilidad de seguir bajando el riesgo país

También vinculó esa señal con una mejora estructural para los activos argentinos: “Argentina tiene, a partir de poder abrir el mercado de cambios, la chance de ser emergente, y eso hacer colapsar el riesgo país”.

Respecto del manejo oficial del cepo, el entrevistado defendió el gradualismo: “Creo que hubiese sido un colapso rápido si esto lo abrían de entrada”. En este sentido, planteó: “Me da la sensación de que ahora es un buen momento para que vayan abriendo los distintos cepos que faltan abrir”.

Pero advirtió que el principal problema no es sólo político, sino de credibilidad de largo plazo. En una de sus definiciones más fuertes, dijo que, “para mí el riesgo es la pendularidad histórica de la Argentina”, y explicó que esa lógica lleva a que “todo el mundo que hace, aprovecha esta ventana de tiempo para dolarizarse”.