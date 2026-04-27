Más allá de la leve suba del dólar, “no se espera un rally como en otras épocas”

El economista, Roberto Geretto, conversó con Canal E y sostuvo que el dólar se mantiene estable por los flujos de exportación, anticipó un posible “reacomodamiento” cambiario en el segundo semestre y recomendó mirar instrumentos ajustados por CER y alternativas en dólares de corto plazo.

Frente a la suba del dólar de la última semana, Roberto Geretto descartó un salto abrupto en el corto plazo y explicó que el mercado está sostenido por factores estructurales. “No se espera, digamos, un rally como en otras épocas”, afirmó, y señaló que el tipo de cambio está “contenido por los flujos de exportaciones del agroenergía”.

Las diferencias con otros momentos del dólar

Además, remarcó una diferencia clave con otros ciclos financieros. “Hay un volumen mucho menor de inversores extranjeros con posiciones en pesos, con lo cual hace, digamos, que todo este equilibrio sea mucho más robusto que en el pasado”, sostuvo.

Sobre la dinámica cambiaria, Geretto explicó que el dólar mayorista sigue siendo la referencia principal para el resto de las cotizaciones. “El mayorista arrastra a todos, porque después los demás es arbitraje”, resumió.

Se potencia la inversión en plazo fijos en dólares

Respecto del crecimiento de los depósitos en moneda estadounidense, lo vinculó a mayor confianza en el sistema financiero y a una mejora en tasas. “Hay más oferta de fondos de parte de inversores”, señaló, mencionando como factores el blanqueo y la canalización de ahorros al sistema bancario.

El entrevistado también destacó que, “los bancos vinieron subiendo un poquito las tasas en dólares de los plazos fijos”, lo que impulsó el stock. Y agregó: “Eso hizo que haya aumento del stock, tanto por oferta como por demanda de los plazos fijos en dólares”.

Con respecto al hecho de que una parte del giro de dividendos se haya realizado vía Bopreal y contado con liquidación, lo atribuyó a razones operativas y fiscales. “Hay a veces razones impositivas en pagar dividendos en especie”, explicó. También mencionó “una cuestión también administrativa detrás de eso”, y consideró que para empresas y accionistas puede resultar conveniente.