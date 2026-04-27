Ramiro Tosi: “El Gobierno tiene que mostrarle al mercado certidumbres”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E y evaluó el escenario cambiario, la acumulación de reservas, la deuda y el acceso al mercado internacional.

Sobre los casi 900 millones de dólares girados por dividendos, Ramiro Tosi explicó por qué parte de las empresas eligieron canales alternativos al mercado oficial. “Varios que tenían esta limitación para distribuir dividendos o para acceder a dólares, eligieron el camino del mercado de capitales a esperar el acceso, como el resto, por el mercado de cambio formal”, sostuvo.

La demanda de dólares en el corto plazo

En relación con la demanda minorista de dólares, advirtió que sigue en niveles elevados: “Volvió a caer casi un 10%, cerca de 2.200 millones, pero sigue en un nivel relativamente alto”. Y agregó un dato que consideró central: “Si eso lo anualizás, quiere decir que estarías por arriba de los 25.000 millones de dólares”.

Con respecto al crecimiento de los depósitos en dólares, Tosi explicó que responde tanto a compras de ahorristas como a mejores incentivos bancarios. “Los bancos han ido mejorando la remuneración por los plazos fijos”, indicó, y destacó que ya algunos ofrecen entre “2.75 y 3% anual”.

El Gobierno empieza a pensar en pagarle al FMI

Uno de los puntos más críticos fue la deuda de 2027. Según desarrolló, el verdadero desafío no es sólo pagar a bonistas privados sino también al Fondo Monetario Internacional. “Ya el año que viene tenés que pagar un poquito más de 6.000 millones al propio FMI”, advirtió.

Frente a ese escenario, el entrevistado sostuvo que el acceso a los mercados será inevitable: “Una alternativa sería que vos vayas al mercado internacional y con esos dólares que emites, bueno, le vayas repagando al propio Fondo”.

Sobre la estrategia oficial, señaló que el objetivo central debe ser fortalecer reservas para bajar el riesgo país. “El Gobierno tiene que mostrarle al mercado certidumbres”, dijo. Y resumió la hoja de ruta en una frase: “Cuando el mercado vea que crecen, y crecen significativamente las reservas, ahí, seguramente, empecemos a ver una baja un poco más gradual del riesgo país”.