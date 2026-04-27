Agro sin retenciones: en 2036 se podría producir “183 millones de toneladas y exportar USD 50.500 millones”

El analista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Tomás Rodríguez Zurro, pasó por Canal E y se refirió a que la discusión sobre la eliminación de retenciones en Argentina volvió al centro del debate tras la presentación de un informe técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El trabajo se presentó en el marco del tradicional remate del primer lote de soja de la campaña 2025-2026, un evento que, según explicó Tomás Rodríguez Zurro, “da inicio a la campaña 2025-2026, y bueno, que siempre es un placer recibir en nuestra institución y que tiene gran valor simbólico”.

En qué consiste el informe

El estudio se apoya en un modelo internacional adaptado a la realidad local. “Es una herramienta que se llama ACMEMOD, que básicamente la desarrolló la Unión Europea para evaluar su política agraria común”, explicó. Y agregó: “Nosotros estuvimos a cargo de la modelización para Argentina con esta herramienta”.

Zurro resaltó que la adaptación no fue menor. “En Argentina se utiliza el esquema de doble cultivo, cosa que no es común en la Unión Europea”, detalló. El punto central del informe compara dos escenarios a 10 años, uno con retenciones vigentes y otro sin ellas.

El potencial del sector agropecuario sin retenciones

En el escenario base, “Argentina podría estar produciendo en el 2036 alrededor de 165 millones de toneladas y exportando por un valor de 44.000 millones de dólares”. En cambio, sin retenciones, “la Argentina podría estar produciendo hacia 2036 alrededor de 183 millones de toneladas y exportando por un valor de 50.500 millones de dólares”.

El entrevistado destacó que esto implica “un incremento de casi 17 millones de toneladas” y “casi 6.500 millones de dólares en términos del valor de la exportación”. Uno de los ejes más sensibles es el fiscal. En este contexto, planteó que, “en los primeros años, efectivamente, hay una pérdida neta en la recaudación, pero que es leve y temporaria”.

El análisis identifica dos vías de compensación. La directa es que “el productor va a pagar más impuestos a las ganancias” y también aumenta la recaudación por “impuesto a los débitos y créditos bancarios”. En cuanto a la indirecta, significa mayor actividad económica, más inversión y expansión del área sembrada.