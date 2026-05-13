Un nueva encuesta de QSocialNow sobre clima político, económico y social en la Argentina muestra que, si hoy fueran las elecciones presidenciales, el oficialismo de Javier Milei conservaría una ventaja competitiva tanto en intención de voto por espacios como en distintos escenarios de ballotage. Sin embargo, el estudio también refleja señales de desgaste en la centralidad digital del Presidente, un crecimiento de Axel Kicillof dentro de la oposición y una fuerte demanda de renovación en el peronismo.

El informe forma parte del “Panorama político digital Mayo 2026” elaborado por la consultora QSocialNow y se realizó mediante un relevamiento integral de la conversación digital en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, además de medios de comunicación digitales. El estudio tomó publicaciones y menciones entre el 1° y el 30 de abril de 2026, utilizando herramientas de machine learning, inteligencia artificial, minería de texto y análisis cualitativo desde las ciencias sociales y la tecnopolítica.

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El primer dato fuerte del estudio es que La Libertad Avanza encabeza la intención de voto por espacio partidario con el 28%, seguido por el peronismo con 23% y el kirchnerismo con 17%. Más atrás aparecen el PRO y la izquierda, ambos con 6%, mientras que la UCR apenas alcanza el 1%. El 14% respondió que aún no sabe a quién votaría.

La fragmentación opositora aparece como uno de los principales activos del oficialismo. Aunque el universo peronista y kirchnerista sumado supera a La Libertad Avanza, el estudio muestra que el espacio opositor continúa dividido entre distintas identidades políticas y liderazgos.

Además, el trabajo detecta una importante retención del voto libertario: entre los “mileístas”, el 92% volvería a votar a La Libertad Avanza.

Escenario electoral de primera vuelta N°1: Milei arriba, Kicillof consolida liderazgo opositor

En el primer escenario presidencial medido, Javier Milei aparece primero con una base electoral sólida, mientras Axel Kicillof se posiciona como el dirigente opositor más competitivo.El informe también mide a Juan Schiaretti y a Myriam Bregman, aunque ambos quedan lejos de los dos polos principales.

Según la segmentación política del estudio, el 89% de los votantes peronistas-kirchneristas elegiría a Kicillof, mientras Milei concentra el 92% del voto libertario. Entre los independientes, Milei alcanza el 23% y Kicillof el 22%, prácticamente en empate técnico dentro de ese segmento.

El dato político más relevante es que Kicillof ya aparece claramente por encima de otras figuras del PJ como potencial ordenador opositor. Esa percepción se complementa con el análisis digital del informe, donde la consultora sostiene que el gobernador bonaerense “tomó las riendas formales del PJ bonaerense” y se convirtió en “el referente operativo más visible del armado opositor de cara a 2027”.

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Escenario de segunda vuelta N°1: Milei vs. Kicillof

En un eventual ballotage entre Javier Milei y Axel Kicillof, el Presidente conserva ventaja. La encuesta muestra que Milei retiene prácticamente la totalidad de su electorado y logra además captar parte del voto del PRO y de independientes. Kicillof, en tanto, unifica casi todo el voto peronista y de izquierda.

El estudio señala además un volumen importante de voto en blanco y de indecisos entre votantes del PRO y sectores independientes, lo que evidencia que el ballotage todavía tendría un electorado abierto y con margen de disputa.

Escenario de segunda vuelta N°2: Milei vs. Sergio Uñac

El segundo escenario enfrenta a Javier Milei contra Sergio Uñac, apoyado por el peronismo.Allí el oficialismo vuelve a mostrarse competitivo y el peronismo aparece con mayores dificultades para ampliar su base fuera del núcleo tradicional. Según el informe, Milei logra captar el 55% de los votantes del PRO y el 39% de los independientes, mientras Uñac concentra principalmente el voto peronista.

El dato sugiere que figuras de perfil moderado o federal todavía no consiguen perforar la polarización dominante entre mileísmo y kirchnerismo.

Escenario de segunda vuelta N°3: Milei vs. Dante Gebel

El tercer ballotage hipotético mide a Javier Milei frente a Dante Gebel con apoyo del peronismo.El escenario confirma nuevamente una ventaja para Milei y expone límites para las candidaturas “outsider” opositoras. Gebel logra cierto atractivo entre votantes de izquierda y algunos independientes, pero no consigue consolidar una coalición amplia competitiva.

La oposición: desaprobación, falta de preparación y crisis de liderazgo

Uno de los capítulos más delicados para la oposición surge de la evaluación social sobre su desempeño. El estudio detecta altos niveles de desaprobación respecto del comportamiento opositor y una percepción extendida de que todavía no existe una alternativa preparada para gobernar.

En paralelo, el informe muestra que el liderazgo opositor se encuentra en transición. Allí sobresale el crecimiento de Axel Kicillof, quien supera incluso a Cristina Fernández de Kirchner en volumen de menciones digitales y se consolida como principal referencia opositora.

La consultora también detecta un deterioro en la “vitalidad comunicativa” de Milei en redes sociales. Aunque el Presidente sigue liderando ampliamente las interacciones digitales, el informe sostiene que su volumen de acciones cayó de 11,8 millones en octubre de 2025 a menos de 3 millones en abril de 2026.

Renovación del peronismo: amplio consenso y Kicillof arriba

Otro de los ejes centrales del estudio es la percepción sobre el futuro del peronismo.El 65% de quienes se identifican con ese espacio considera que el peronismo debe renovar dirigentes e ideas.

Cuando la encuesta pregunta quién debería liderar esa renovación, aparece primero Axel Kicillof, especialmente entre votantes peronistas-kirchneristas, donde alcanza el 48%.

Más atrás figuran Cristina Fernández de Kirchner con 23%, Martín Llaryora, Juan Grabois y Sergio Massa, aunque ninguno logra consolidar una mayoría clara.

El informe interpreta este fenómeno como parte de una reconfiguración interna del peronismo, atravesada por la pérdida de centralidad de Cristina Kirchner y la necesidad de construir una nueva narrativa opositora de cara a 2027.

En síntesis, la encuesta deja una fotografía ambivalente del escenario político argentino: el oficialismo sigue siendo la fuerza con mayor competitividad electoral, pero enfrenta signos de desgaste en su potencia digital y en la percepción pública; mientras tanto, la oposición aún no logra consolidar una alternativa unificada, aunque Kicillof empieza a emerger como el dirigente mejor posicionado para liderar una eventual reconstrucción del peronismo.

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