martes 12 de mayo de 2026
POLITICA
CONGRESO

Diputados: confirman sesión especial para el jueves en busca de la interpelación de Adorni

 La Cámara de Diputados buscará sesionar el próximo jueves a las 11 para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.

Manuel Adorni
Manuel Adorni | CEDOC

La Cámara de Diputados buscará sesionar el próximo jueves a las 11 para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.

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