Diputados: confirman sesión especial para el jueves en busca de la interpelación de Adorni
La Cámara de Diputados buscará sesionar el próximo jueves a las 11 para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.
La Cámara de Diputados buscará sesionar el próximo jueves a las 11 para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.