martes 12 de mayo de 2026
POLITICA
Interna oficialista

Patricia Bullrich habló de la caliente reunión de Gabinete con Javier Milei: "El Presidente tiene una emocionalidad importante"

La senadora Patricia Bullrich respondió tras los trascendidos que circularon sobre gritos del presidente Javier Milei hacia los funcionarios en defensa de Manuel Adorni.

Milei y Bullrich
Javier Milei y Patricia Bullrich | X (Patricia Bullrich)

Patricia Bullrich, dijo que el presidente Javier Milei tiene “una emocionalidad importante”, aunque no consideró que hubiera "gritos" en la última reunión de gabinete que encabezó el jefe de Estado, en la que defendió en fuertes términos al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza habló del tema en el ingreso al evento JONAGRO. “El Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo”, dijo a la prensa, antes de entrar al evento donde será una de las expositoras.

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