Patricia Bullrich, dijo que el presidente Javier Milei tiene “una emocionalidad importante”, aunque no consideró que hubiera "gritos" en la última reunión de gabinete que encabezó el jefe de Estado, en la que defendió en fuertes términos al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza habló del tema en el ingreso al evento JONAGRO. “El Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo”, dijo a la prensa, antes de entrar al evento donde será una de las expositoras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...