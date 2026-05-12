Hebe Casado: “San Rafael tiene una gestión donde no se propone absolutamente nada para el crecimiento y el desarrollo”

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, confirmó su intención de proyectarse políticamente hacia la intendencia de San Rafael de cara a 2027 y analizó para Canal E una fuerte crítica a la administración local, gobernada desde hace más de dos décadas por la familia Félix.

Hebe Casado explicó que su decisión surge de la falta de una estrategia de crecimiento para el sur mendocino. “Creo que San Rafael tiene una gestión que está abocada, donde no se propone absolutamente nada para el crecimiento y el desarrollo del departamento”, afirmó. En esa línea, remarcó que la ciudad debe recuperar su protagonismo económico: “San Rafael supo ser un polo de desarrollo importante de la provincia y de participación en el PBG de la provincia, cosa que hoy no lo es”.

Un ciclo cumplido en la gestión mendocina

Asimismo, apuntó directamente contra el liderazgo político local y aseguró que el ciclo de la familia Félix está agotado. “Creo que ya los Félix no cumplen con esas expectativas de la ciudadanía sanrafaelina y que hay que darle un golpe de timón a lo que se viene haciendo”, sostuvo.

Casado vinculó el futuro económico de San Rafael con el impulso de sectores estratégicos como la minería y la energía. Según señaló, la ciudad debería convertirse en un eje de expansión para todo el sur provincial. “San Rafael tiene que ser el motor de este impulso que se viene para el sur mendocino con la minería y con los hidrocarburos”, indicó.

Expectativa por los incentivos para grandes inversiones

Sobre el esquema de incentivos a la inversión, respaldó el RIGI y el llamado super RIGI. “Tanto el RIGI como el súper RIGI vienen a dar esas seguridades a esos inversores a largo plazo”, dijo. Y ejemplificó la magnitud de los proyectos mineros al señalar: “Tenemos proyectos que son el valor de 5 de 10 portezuelos”.

La entrevistada también planteó que San Rafael no desarrolló adecuadamente su potencial turístico. “San Rafael se ha abocado solamente al turismo nacional, local o de cercanía y dirigido solamente a los sectores medios”, explicó. En contraste, destacó el modelo del Valle de Uco, que logró posicionarse en segmentos de mayor poder adquisitivo.

Sobre su eventual candidatura y la falta de afiliación partidaria formal, relativizó ese condicionante y tomó como referencia el escenario político nacional. “Después de la elección del Presidente quedó totalmente desmitificado, no se necesita una afiliación a un partido para llegar a ningún cargo electivo”, aseguró.