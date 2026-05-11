La Mesa Política vuelve a reunirse: el desgaste por escándalo de Adorni y la necesidad de retomar la iniciativa

La Mesa Política del Gobierno de Javier Milei volverá a reunirse este martes a las 16, con el objetivo de ajustar la agenda legislativa y poder (el menos de forma momentánea) sacar al oficialismo de la parálisis de la gestión.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la Secretaria General, Karina Milei, encabezarán un nuevo encuentro en el que estarán presentes además, el asesor presidencial, Santiago Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem además del titular de la Cámara baja, Martín y la senadora Patricia Bullrich. También, estará presente el enlace legislativo, Ignacio Devitt.

El oficialismo busca avanzar en una agenda que incluya temas sensibles, como la nueva ley de “zonas frías”, un nuevo ajuste a los subsidios energéticos que tendrán impacto en el precio de las tarifas.

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También busca avanzar en la aprobación del PCT (o tratado de patentes), lo que obligará a volver al Senado, en medio de las tensiones generadas con los laboratorios nacionales.

A su vez, la Ley Hojarasca (el proyecto de Sturzenegger que pretende derogar legislación vetusta) y tratados internacionales.

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En paralelo en el Senado, está pendiente avanzar con la Ley de Salud Mental mientras se espera el ingreso de nuevos pliegos para el nombramiento de jueces. Serán 33 para ser precisos con los que se completaría una primera tanda (se suma a los 78 anteriores) y que incluye a Juan Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la DaJuDeCo, cuyo pliego estaría impulsado por el juez federal Ariel Lijo.

El jueves, el oficialismo busca sesionar con la ratificación del acuerdo con dos fondos de inversiones que no ingresaron a los canjes promovidos por Néstor Kirchner, por U$S 171 millones, un proyecto de ley para regularizar armas de fuego y prórroga del nacional entrega voluntaria, los pliegos de Juan Carlos Mahiques y de otros magistrados, además de ascensos diplomáticos.

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Lo que no está claro, es si Luis “Toto” Caputo, quien viene sosteniendo en privado que el “ruido político” le complica el plan anti inflacionario, asistirá o no a la reunión que se desarrollará en el despacho de Adorni.