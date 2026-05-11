Delfina "Fini" Lanusse, la médica residente de anestesiología procesada por administración fraudulenta de insumos hospitalarios, reapareció este fin de semana en sus redes sociales para dar su versión sobre la causa denominada "Propofest".

A través de un video en TikTok, que luego fue eliminado, la joven buscó despegarse de la imagen mediática construida tras el escándalo que investiga el desvío de propofol del Hospital Italiano para fiestas clandestinas y su presunta vinculación con la muerte del anestesista Alejandro Zalazar. En su mensaje, Lanusse agradeció el apoyo de su entorno y manifestó su confianza en la Justicia, asegurando que "las cosas se van a aclarar" por las vías correspondientes.

Antes de borrarlo, Lanusse apareció en primer plano intentando despegarse de la imagen pública que se construyó alrededor del caso.

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“No puedo creer que esté haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera, pero sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer un poco yo, mi voz, quién soy. Como ‘hola, acá estoy y no soy lo que quizás giró por todos lados en las noticias’”, expresó.

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A lo largo del mensaje, la joven evitó profundizar sobre la investigación judicial, que continúa bajo secreto de sumario, aunque dejó una definición sobre el expediente que la involucra. “La Justicia está trabajando, yo confío en ese proceso y, con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando”, sostuvo.

Hacia el final del video, aseguró que intenta atravesar la situación apoyándose “en la familia, en los amigos y en el amor” que siente por la medicina. “Intento apoyarme en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años y en volver a encontrarme conmigo misma después de todo lo que se ha dicho”, agregó.

La declaración de Lanusse llegó luego de que se viralizara un video suyo durante este fin de semana, donde se la veía haciendo karaoke en un living de la canción "Real friends" de Camilla Cabello, donde mirando a cámara, repetía la letra en inglés: "Creí que podía confiar en ti, no importa. / ¿Por qué cambias de bando constantemente? / ¿Dónde pongo el límite? / Supongo que soy demasiado ingenua para interpretar las señales".

La causa judicial

La investigación, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48 en la Ciudad de Buenos Aires, se inició tras el hallazgo del cuerpo del anestesista Alejandro Zalazar el pasado 20 de febrero. El profesional fue encontrado en su domicilio con una vía conectada a su pie, presuntamente administrándose propofol, sustancia que se habría desviado del hospital.

Hernán Boveri y Delfina Lanusse, procesados en la causa por el presunto desvío de anestésicos del Hospital Italiano

Además de Lanusse, la investigación involucra al anestesiólogo Hernán Boveri y a la residente Chantal Leclercq, conocida como “Tati”. El 10 de abril, la Justicia procesó a Boveri como autor y a Lanusse como partícipe secundaria del delito de administración fraudulenta, mientras que Leclercq continúa imputada.

La defensa de Lanusse busca desvincular a la residente de la muerte de Zalazar y pidió ante la Cámara del Crimen que la investigación por el fallecimiento del anestesista y la causa por el presunto desvío de insumos médicos se tramiten por separado. Según planteó, ambos hechos deben analizarse en expedientes independientes.

GD/ML