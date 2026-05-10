El PRO se distancia del Gobierno: "Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore"

El PRO emitió este domingo un comunicado a través de sus redes sociales donde se distancia del Gobierno de Javier Milei y plantea la idea de "enemigos internos". En ese sentido alude, sin dar nombres, a las investigaciones por enriquecimiento ilícito que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer", se sostiene en texto, titulado como "Manifiesto Próximo paso".

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