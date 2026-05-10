La Casa Rosada recalienta la previa de la marcha federal universitaria del 12M

Con el respaldo de distintos actores sociales, este martes 12 de mayo se producirá la cuarta marcha federal universitaria para pedirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La expectativa de los organizadores es generar una protesta contundente y tan masiva como la del 23 de abril de 2024.

Tal como pudo saber PERFIL, hay cuestiones desde el aspecto logístico que comenzaron a delinearse en las últimas horas. Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) definieron que a las 17 se producirá el acto central en Plaza de Mayo. Aunque estiman que comenzará pasadas las 18, con discursos cuyos oradores todavía no fueron definidos.

Calculan, desde la organización del evento, que habrá muchos “autoconvocados” que se dirigirán directamente al lugar en donde se desarrollarán las exposiciones. Otros actores ya tienen hoja de ruta y saben cómo ingresarán a la plaza. Los gremios, por ejemplo, estarán entrando por Diagonal Norte. La CGT se encargó a través de sus redes sociales de ratificar su total adhesión a la jornada, al igual que las dos CTA. Las centrales obreras prometen esfuerzos al por mayor para que la marcha sea muy importante y similar a la de 2024. Por Diagonal Sur, estarán los partidos políticos.

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Mientras que todos los integrantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcharán al epicentro de la protesta desde la Plaza Houssay, ubicada en la avenida Córdoba. Por otro lado, estiman que las movilizaciones en las capitales de cada provincia también serán muy fuertes y hay muchos actores de la comunidad universitaria que se preparan para ello, articulando con gremios y espacios políticos.

La clave, como señala ante este medio Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, uno de los principales sindicatos universitarios, es que la marcha sea “transversal” y con mucho respaldo estudiantil. Con un dato: puede llegar a aglutinar el descontento social latente contra el gobierno de Javier Milei.

Una gestión que, como se encarga de remarcar el dirigente gremial y profesor universitario, se niega a cumplir con la normativa que mejora los haberes de los trabajadores de las casas de estudio. Por eso, el resultado es que los salarios de la educación superior ya perdieron un 43,2% de su poder adquisitivo desde que Milei llegó a la Casa Rosada.

A esto se suma que la UBA denunció esta semana que el oficialismo no giró los fondos para mantener los hospitales universitarios. ¿Que señalaron desde el Gobierno en relación a esta acusación? Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, cruzó a las autoridades de la casa de estudios de impulsar una “extorsión política” para obtener una mayor porción de los fondos destinados a las entidades hospitalarias.

Según explicó el funcionario, la universidad reclama cerca de 75.000 millones de pesos del fondo anual de 80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país. De acuerdo con sus declaraciones, eso implicaría que el resto de las universidades nacionales se repartan apenas unos 4.000 millones de pesos.

Álvarez rechazó además las denuncias de desfinanciamiento realizadas por la UBA respecto del Hospital de Clínicas y aseguró que las transferencias mensuales se realizaron “en tiempo y forma”. En ese sentido, afirmó que el Gobierno publicó el detalle de los giros efectuados y sostuvo que los reclamos deberían dirigirse a las autoridades universitarias.