Ni Pepe Biondi ni el título de 1969: el épico origen de la frase "Se agrandó Chacarita"

En la Argentina, la frase “Se agrandó Chacarita” es un recurso infalible para señalar a quien, de pronto, se siente más importante o poderoso de lo que realmente es. Durante mucho tiempo, la mitología popular alimentó dos teorías sobre su origen: la primera la vincula al título de Campeón Metropolitano que el club obtuvo en 1969 ganándole por 4 a 1 a River Plate. La segunda, le adjudica la autoría al legendario cómico Pepe Biondi, quien supuestamente la habría popularizado en Canal 13 motivado por aquella gesta deportiva chacaritense.

Sin embargo, el origen de la frase es mucho más antiguo y está ligado a una hazaña futbolística que roza lo cinematográfico.

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Una tarde de milagros en San Martín

El punto de partida fue el 9 de mayo de 1948, durante la cuarta fecha del Campeonato de Primera División. Aquella tarde, Chacarita recibía en su cancha de San Martín a un Boca Juniors que, junto a los otros "grandes", dominaba la gloria del fútbol local.

A los 15 minutos del segundo tiempo, "Chaca" ganaba 2 a 0, pero la situación comenzó a complicarse rápidamente. Boca descontó a través de Boyé y, poco después, el arquero funebrero, Segundo Díaz, sufrió una lesión. Como en esa época no se permitían cambios, Díaz pasó a jugar como wing izquierdo —para no dejar a su equipo con uno menos— y el delantero Marcos Busico tuvo que ocupar el arco.

El origen de la frase "Se agrandó Chacarita", publicada en el diario Noticias Gráficas.

El penal de la discordia y la goleada histórica

Con un delantero como arquero, el empate de Boca parecía inevitable. La tensión estalló a falta de 10 minutos para el final, cuando el árbitro inglés David Gregory cobró un penal para los xeneizes por una mano en el área. El "Atómico" Mario Boyé ejecutó el remate, pero la pelota dio en el palo. Sin embargo, el juez ordenó repetir el tiro por invasión de zona, lo que desató la furia de los jugadores de Chacarita y terminó con la expulsión de Humberto De Luca por exceso en las protestas.

En un giro del destino que parece ficción, el segundo intento de Boyé volvió a pegar en el palo. Envalentonados por el "milagro", y a pesar de jugar con un hombre menos y un lesionado en el campo, los funebreros lanzaron un contraataque letal. En los últimos diez minutos, gracias a tres goles de su goleador Francisco Campana, Chacarita cerró una goleada histórica por 5 a 1 contra Boca.

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“Nunca pasó Boca tanta vergüenza”, tituló la revista Mundo Boquense. “Ya tiene Chacarita el partido para contarlo a los nietos”, dijo Crítica. Pero quien se destacó por encima de todos los medios fue un vespertino que quedó en la historia.

El nacimiento de un mito gráfico

En la edición de esa tarde, Noticias Gráficas (propiedad de La Nación) buscó un título que resumiera la magnitud de lo ocurrido en San Martín. El editor Mauro Galli eligió dos títulos que auguraban el triunfo de Boca. Pero los heroicos chacaritenses terminaron goleando en un partido donde tenían todo para perder. Fue el regente del taller de armado quien reclamó que los títulos no servían. “¿Viste? Se agrandó Chacarita”, dijo y Galli sentenció que ese era el título, según contó Ernesto Cherquis Bialo en una nota en Infobae.

"Ya tiene Chacarita un partido para contarlo a sus nietos", publicó Crítica.

Así fue como estas tres palabras quedaron grabadas primero en letras de molde y luego, para siempre, en el lunfardo y la cultura popular: “Se agrandó Chacarita”. Aquel periodista probablemente nunca imaginó que su titular sobreviviría al propio diario y se instalaría, décadas después, en el habla cotidiana de millones de argentinos.

A 120 años de la fundación del club, recordar el origen de esta frase es también homenajear a aquellos jugadores como Campana, Busico y Díaz, y tantos otros, quienes demostraron que, en el fútbol y en la vida, aún en las peores condiciones, hay que sacar el temple, la garra, el espíritu o como se quiera llamar, para salir adelante y superar las adversidades. Aunque los envidiosos y quienes no confían en uno puedan despreciar los logros ajenos con un “se agrandó Chacarita”,

RV CP