Cuarto director de PERFIL

En 2025 este diario cumplió veinte años desde su relanzamiento, y en 2026 también Perfil.com cumplió sus dos décadas: hoy, sus dos redacciones, papel y digital, están fusionadas. A lo largo de estos años, PERFIL ha tenido tres directores, todos ellos actualmente columnistas de este diario: Walter Curia, Javier Calvo y quien suscribe. Pero a partir de esta edición comienza su gestión el cuarto: Rodrigo Lloret, el nuevo director de PERFIL.

Rodrigo Lloret es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Internacionales y licenciado en Ciencia Política. Ingresó al diario PERFIL en 2006 como colaborador, luego fue cronista, redactor especial, subeditor, editor y jefe de sección. La combinación de su interés por el periodismo y por la docencia hizo que en 2013 creara el primer Posgrado en Periodismo de Investigación de Argentina organizado por un grupo de medios –Perfil– y una universidad: Universidad del Salvador. Así nació más tarde Perfil Educación, la unidad de formación universitaria que Lloret empezó a dirigir en Editorial Perfil.

A ese programa académico se le sumó luego una decena de posgrados especializados en comunicación, organizados por Perfil y las principales universidades del país: Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Martín, Universidad Católica Argentina, Universidad Favaloro, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad de Palermo y Universidad Argentina de la Empresa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La experiencia acumulada permitió que en 2017, Lloret creara la Escuela de Comunicación, el primer instituto de educación superior especializado en periodismo y comunicación de la Ciudad de Buenos Aires que funcionó dentro de un grupo de medios.

Todos esos antecedentes hicieron que Perfil Educación fuera invitado por la Unesco a exponer en 2019 en el seminario internacional Casos de Éxito, realizado en la sede del organismo en París.

En 2023, luego de cinco años de trabajo con el entonces Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), Lloret desarrolló la Universidad del Sur de Buenos Aires –USBA–, creada por la Fundación Perfil para la educación y el conocimiento, en la que hasta ahora se desempeña como rector. USBA dicta las carreras de Licenciatura en Comunicación Periodística y Comunicación Institucional, y está terminando de acreditar las carreras de Licenciatura en Comunicación Publicitaria y Comunicación Política. Y además de la Facultad de Comunicación, su plan institucional incluye las facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias Económicas.

En la USBA también se han dictado cursos de Extensión Universitaria a cargo de docentes de mucho prestigio, como Jaime Duran Barba, Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Leila Guerriero, Andrés Malamud, Diana Maffía, Ricardo Forster, Pacho O’Donnell, Martín Kohan, entre otros.

Lloret fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la Cancillería argentina y de la Organización de Estados Iberoamericana (OEI) en proyectos regionales vinculados a la comunicación y el periodismo. A lo largo de su carrera recibió becas y reconocimientos de instituciones, como la Comisión Fulbright, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, el Instituto Goethe y Fundación Avina. Y ha realizado coberturas e investigaciones en América Latina, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia.

Es autor del libro Diplomacia militar. Silencio y complicidad del servicio exterior durante la última dictadura, en el que analiza el rol de la diplomacia argentina durante el terrorismo de Estado. El ensayo, que fue la base de su tesis doctoral, fue presentado el año pasado en la Feria del Libro por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el catedrático Juan Tokatlian y el diplomático de carrera Federico Mirré.

Es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y, obviamente, de la USBA. Cerca de mil estudiantes han egresado de los cursos organizados por Lloret en Perfil Educación en todos estos años. Muchos de aquellos estudiantes son los periodistas con los que hoy trabajará Lloret en PERFIL.

Además, es el primer director de este diario “nacido y criado” en su redacción. Quienes lo precedimos nos formamos periodísticamente en otras publicaciones previamente. Una mención especial para el jefe de Redacción de PERFIL en 2005 artífice de su relanzamiento, Claudio Gurmindo, y a los directores adjuntos del diario PERFIL de 1988: Edgardo Martolio, Andrés Wolberg-Stok y quien ya no está entre nosotros, Daniel Pliner. Sumado a su director de Arte de todas las épocas, Pablo Temes.

Próximos pasos. A partir de noviembre de este año y hasta octubre de 2027, Editorial Perfil celebrará su 50º aniversario, período en el cual completará dos objetivos: que el diario PERFIL vuelva a publicarse en papel de lunes a domingo, como su originario de 1998, cuando apareció brevemente por primera vez, y que Perfil.com, que hoy tiene la tercera mayor audiencia digital de los diarios nacionales generalistas en papel auditada por Comscore, después de Clarín y La Nación, multiplique sus suscriptores digitales.