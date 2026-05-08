Jorge Asís sentenció que el Gobierno de Milei "está terminado" y perfiló a los tres candidatos del peronismo

El escritor y analista político Jorge Asís lanzó una bomba que sacude el tablero: para él, la gestión libertaria tiene fecha de vencimiento. Durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en la pantalla de C5N, el "Turco" no dudó en afirmar que la administración actual es un ciclo cerrado. Según su mirada, el Gobierno quedó herido de muerte por escándalos de corrupción y por cometer errores tácticos letales en su relación con el poder económico.

En su lectura, el peor de los pecados presidenciales no ocurrió en la Casa Rosada, sino en Nueva York, al subestimar y atacar públicamente al magnate Paolo Rocca. "Haber creído que era un (Pablo) Toviggino, que era cualquier cosa tan fácilmente atacable, fue un error muy grande", resumió el analista para explicar la magnitud del traspié oficial. A sus ojos, ese trastabilleo frente al círculo rojo resultó tan catastrófico que sepultó para siempre cualquier sueño de que el actual mandatario pueda conseguir una reelección.

En diálogo con C5N, Asís manifestó que el Gobierno "ya tiene fecha de vencimiento"

El analista también se refirió al escándalo patrimonial de Manuel Adorni, analizando lo que considera una inexperiencia absoluta para la ilegalidad. Con su habitual ironía, destrozó el principal eslogan del oficialismo al remarcar que arrancaron diciendo "no hay plata", pero "en realidad hay plata para estas cosas". Para Asís, la conducta del funcionario fue torpe y amateur. “En la mesa de los corruptos, esto no talla. Con lo que se afanó en la Argentina, unos dólares no son nada”, disparó sin piedad.

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Con un Gobierno al que percibe agotado, Asís explicó que el espacio libertario hoy se sostiene casi en exclusividad sobre un 30% o 35% de "antiperonismo activo". El líder de La Libertad Avanza, según su análisis, capitalizó magistralmente el fantasma del "riesgo kuka", un concepto que el escritor minimizó al repasar el mapa electoral real. Al preguntarse dónde gobierna hoy el kirchnerismo, remarcó que aquel fenómeno federal quedó reducido a un movimiento acorralado en la provincia de Buenos Aires.

Para el analista político, el peronismo debe "moverse" para evitar la eliminación de las PASO

Ante el declive del oficialismo, el analista Asís visualizó un fenómeno clave: la revalorización de Mauricio Macri. Lejos de ver la alta imagen negativa del fundador del PRO como un obstáculo, el analista aseguró que ese rechazo es una carga necesaria para tener peso real en el país. Esta renovada centralidad del ex presidente le permite sugerir que la salida de esta crisis podría darse "por un lugar de la derecha", dejando al mileísmo sostenido únicamente por el voto histórico antiperonista.

La “caja de herramientas” de Kicillof: ¿cómo piensa el economista que desafía la ortodoxia?

Menú de a tres: Kicillof, Uñac y el suspenso de Massa

Para aprovechar esta debilidad oficial, Asís exigió que el justicialismo ordene su propia interna. “Hoy el peronismo necesita las PASO”, sentenció el analista, marcando el camino ineludible para reconstruir a la oposición. A la hora de evaluar candidatos, arrancó por Axel Kicillof. Aseguró que el mandatario bonaerense es el dirigente que "se viene bancando a la oposición desde hace mucho tiempo" y que busca ser reconocido como el Jefe Político.

La segunda alternativa en el radar del escritor es, según su propio criterio, "la verdadera sorpresa" por tener un perfil antagónico al actual jefe de Estado: Sergio Uñac. El ex gobernador de San Juan encarna una visión política donde “la próxima disrupción es la normalidad”. Asís lo definió como un gestor probado, un hombre común que viene de administrar una provincia favorecida por el nuevo clima de época y cuya moderación podría convertirse en un gran activo nacional.

Finalmente, la tercera carta en la baraja justicialista es Sergio Massa, a quien catalogó como un auténtico "maestro del suspenso". El ex ministro de Economía estirará la incógnita sobre su postulación, pero mantiene un peso innegable porque "estuvo a dos puntos de ganar" la presidencia en su peor momento. Su decisión no solo alterará la boleta principal, sino que retiene "la llave de la reelección de los mini gobernadores", un factor de poder territorial clave para la subsistencia del partido.

TC/DCQ