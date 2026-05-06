Darío Nieto: "En el PRO creemos que Macri sería el mejor Presidente"

El legislador porteño y exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, afirmó este miércoles que el expresidente "no está retirado" y que dentro del PRO existe el consenso de que sería el mejor candidato para las elecciones de 2027.

En declaraciones radiales, Nieto también apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le exigió "explicaciones claras" ante la Justicia y la sociedad por la investigación de presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre él. El dirigente del PRO marcó una distancia estratégica con La Libertad Avanza, señalando que, aunque el apoyo parlamentario continúa, todavía "falta mucho" para sellar un acuerdo electoral a nivel nacional entre ambas fuerzas.

El legislador Darío Nieto impulsó la figura de Mauricio Macri y cuestionó al oficialismo

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Adorni y el fin de la "casta"

Nieto expresó que la situación judicial de Adorni genera "bronca y tristeza" en un electorado que votó un cambio para terminar con los privilegios de la política. "El argentino de a pie quiere saber qué pasó. Si acusaste con el dedo a todo el mundo y sos impoluto, después tenés que explicar cómo hiciste la plata", disparó el legislador en Radio Rivadavia.

En esa línea, recordó que Mauricio Macri fue el primero en advertir sobre la designación de Adorni meses atrás y sugirió que el Gobierno debería haber puesto al funcionario en "stand by" hasta que se aclare su situación patrimonial.

Nieto también sugirió que la permanencia de Adorni en su cargo, mientras avanza la investigación, desgasta la narrativa de transparencia que pregona el gobierno libertario. Según el legislador, el hecho de que el funcionario deba contar "cada mango" en el expediente judicial choca con el sacrificio que hoy hace la clase media para llegar a fin de mes.

Hay tensión entre Javier Milei y Mauricio Macri porque quieren lo mismo

Respecto a la integración de los partidos, Nieto enfrió las expectativas de una fusión total inmediata. "Hablar hoy de un acuerdo a nivel país me parece lejano", subrayó, aclarando que la prioridad actual debe ser la gestión y no las listas.

No obstante, dejó la puerta abierta para una alianza estratégica en la Provincia de Buenos Aires, donde la necesidad de ganarle a Axel Kicillof "por un voto" obligaría a una unión de fuerzas entre el PRO y los libertarios.

Señaló que en PBA se requiere un pragmatismo distinto al del resto del país ya que en territorio bonaerense no hay balotaje. Para el dirigente, el gobernador bonaerense representa el "mal mayor" a enfrentar, por lo que instó a explorar un acuerdo distrital que evite la dispersión del voto opositor y permita arrebatarle el poder al kirchnerismo en su principal bastión.

Para el legislador porteño, Macri sigue siendo la figura central del espacio y la opción más sólida para el futuro del país. "Macri no está retirado, está muy vigente. En el PRO creemos que Mauricio sería un buen candidato y el mejor Presidente para gobernar la Argentina", finalizó.

GD / EM