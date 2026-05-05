El senador Luis Juez rompió el silencio sobre el caso Adorni al asegurar que el jefe de Gabinete “vaya a la justicia, acredite su honorabilidad y si no la puede acreditar es un problema de él”.

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Caso Adorni

“Lo mismo está la Justicia interviniendo, las aclaraciones las tendrá que hacer en ese ámbito. Ese es el lugar donde naturalmente se diluyen, se discuten y se establecen los parámetros judiciales: la Justicia”, explicó.

“Yo lo que creo que hace 45 días que no podemos hablar de los temas de la gente, y eso a mí en lo personal me incomoda enormemente”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Además consideró que “no cambia el escenario, sigue siendo la Justicia, ahí es donde deberá claramente el funcionario aclarar su situación”.

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“Que lo resuelva la justicia”

“Nos hemos encerrado como el perro que se quiere morder la cola. Y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta. Han pasado un montón de cosas en la Argentina, algunas para valorar, algunas para considerar, algunas para reconocer, ni siquiera hemos tenido tiempo de eso”, sostuvo Juez en otra parte de la entrevista.

“Yo cuando arranco este quilombo en Córdoba había tenido una reunión con empresarios de cámaras muy importantes que habían venido de Estados Unidos de la semana esta trágica (sic) en Nueva York, pero venían enloquecidos porque habían sido puestos como ejemplo. No pudimos aprovechar nada de eso, hablar de nada de esto. Que lo resuelva la justicia”, reiteró el exintendente de Córdoba.

“No tengo ganas de hablar de situaciones que no son para las que yo he sido elegido. Que vaya y lo aclare en la justicia, que acomode el tema”, insistió.

También advirtió por un eventual regreso del kirchnerismo al gobierno en 2027. “A nosotros la gente no nos va a tolerar la más mínima sospecha y me parece bien que así sea”, subrayó.

“Que Adorni vaya a la justicia, acredite su honorabilidad y ojalá la pueda acreditar, y si no la puede acreditar es un problema de él. Yo no tengo por qué hacer cargo de la conducta o la inconducta”, concluyó Juez.