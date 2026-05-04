El gobierno envió pliegos al Senado para designar conjueces federales en Córdoba

El Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques, envió los pliegos al Senado para aprobar la lista de conjueces federales que podrán ser convocados para los Juzgados de primera instancia en jurisdicción de la Cámara Federal de Córdoba que abarca la provincia homónima y La Rioja.

Los nombres de los postulados son: Maximiliano Daniel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Faure, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena y Fernando Gabriel Zarabozo.

Son abogados que rindieron y aprobaron los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura. En la lista dos son secretarios actualmente en los tribunales federales de Córdoba: Andrea Di Gregorio y García Faure.

Consejo de la Magistratura: con la abstención de Rosatti se aprobaron las ternas para la Cámara Federal de Córdoba

Vocalías de la Cámara en espera

Mientras tanto, en la cartera de Justicia se encuentran las ternas aprobadas por el Consejo de la Magistratura para cubrir las dos vacantes en la Cámara Federal de Córdoba.

Una terna quedó integrada por: Pablo Roberto Toledo, Germán Luis Gianotti, María Soledad Mancini. La segunda por José Manuel Belisle, Manuel Celedonio Malbrán y Facundo Cortés Olmedo.

El gobierno puede remitir pliegos de algunos de los candidatos mencionados o también de algunos de los abogados que incluidos en las listas complementarias.

En este caso, son Gustavo Javier Zapata, Patricio Lutteral, Andrés Agustín Da Rold, Juan Manuel Fernández López, Santiago Díaz Cafferata y Juan Manuel Almada.