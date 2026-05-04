Córdoba en off: Roja para el hermano del árbitro en las internas del PJ

El peronismo cordobés tuvo este fin de semana su único escenario de competencia interna en Río Ceballos, y el resultado no fue el esperado para uno de sus protagonistas más llamativos: Eduardo Baldassi, hermano del exárbitro internacional Héctor "la Coneja" Baldassi, perdió con claridad ante la lista respaldada por Chichí Murúa.

La lista 22, que Baldassi sostenía territorialmente, cosechó apenas 202 votos frente a los 489 que obtuvo la lista 44 de Claudio Zunino, sobre un total de 691 electores. Una diferencia de más de 30 puntos que no admite matices.

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La derrota tiene peso simbólico más allá de los números. Río Ceballos fue el único municipio de toda la provincia donde el PJ habilitó una interna, lo que convirtió a ese distrito serrano en el único termómetro real del estado interno del partido. Y el resultado fue inequívoco: el espacio referenciado en el gobernador Martín Llaryora, con el ministro Gustavo Brandán y el presidente alterno del partido, Facundo Torres, presentes en el acto, se impuso sin sobresaltos.

Para el PJ cordobés, la jornada cierra un ciclo de ordenamiento interno con el mensaje que la conducción buscaba: unidad en casi toda la provincia y victoria contundente donde hubo disputa. Para Eduardo Baldassi, el domingo dejó una lección de la política local —que la popularidad familiar no se transfiere automáticamente a los votos— y un punto de partida difícil de cara a cualquier proyección dentro del partido de cara a 2027.

El locro “Cheto” del “Luisito”

A diferencia de otros años, el tradicional locro del día del trabajador del Frente Cívico se organizó en el coqueto salón El Botánico. Pero la figurea no fue Luis Juez sino “Bornorini” y el lugar.

Desde hace años que esta comida para homenajear a la “tropa” se hace en el Comedor Universitario, ahora cambio de sede. “Borno” come con servilleta en la panza y, quienes asistieron, comentan que está “muy agrandado”, como todo un ganador.

Los protagonistas fueron los “violetas” y los del Frente Cívico quedaron en un segundo plano. “Desde hace años son todos movimientos coordinados para lucirse con ‘la Jefa’”, indicó uno de los comensales un poco molestos por tanto dirigentes paracaidista.

Un clásico “saca técnico”

Un fuerte rumor ya circula por los pasillos de Alberdi. Dicen que el “Ruso” comenzó a tirar líneas para volver a Buenos Aires. El sábado jugará ante Talleres por los octavos de final de la copa de la Liga.

El que pierde se vuelve a su casa. El técnico de Belgrano tiene todo en contra, o por lo menos se ataja con eso.