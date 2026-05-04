Babasónicos regresa a Córdoba con un show que mezcla hits y temas nuevos

La banda Babasónicos se presentará el 23 de octubre en Plaza de la Música con un espectáculo basado en su nuevo disco “Cuerpos Volumen I”, que combinará material reciente con sus clásicos. Las entradas estarán disponibles desde el martes 5 en preventa con Naranja X y el miércoles se habilitará la venta general a través de Edén Entradas.

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El recital forma parte de la gira de presentación de su último trabajo discográfico, que fue destacado por medios especializados como uno de los discos del año. La propuesta escénica promete una puesta novedosa, con una impronta visual y sonora distinta a lo que la banda venía mostrando en sus presentaciones anteriores.

Con una trayectoria consolidada, el grupo continúa entre los artistas más escuchados del país, liderando rankings de airplay a nivel nacional y manteniendo una fuerte presencia entre las nuevas generaciones. Además, distintas publicaciones internacionales los ubican entre las bandas más influyentes del rock en español.

En paralelo, la banda lanzó una nueva versión de uno de los cortes del álbum. Se trata de “Tiempo Off (Colyn Remix)”, una reinterpretación a cargo del DJ Colyn que incorpora una estética más electrónica y orientada a la pista de baile, ampliando el universo sonoro del material reciente.