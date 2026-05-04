Buscan frenar el endeudamiento con tarjetas en Córdoba con apoyo del banco provincial

El legislador Carlos Rossi planteó en diálogo con Radio Punto a Punto un proyecto para aliviar el endeudamiento de familias en Córdoba. La iniciativa propone un plan de financiación de hasta seis cuotas sin interés para saldos de tarjetas del Banco de Córdoba. El planteo surge en un contexto marcado por el aumento de la mora y el uso del crédito para cubrir gastos básicos.

Según explicó, la iniciativa apunta a personas con ingresos de hasta seis salarios mínimos, en respuesta al fuerte crecimiento del endeudamiento y la dificultad para afrontar pagos. En ese marco, advirtió sobre el deterioro de la situación económica y el impacto directo en el consumo cotidiano.

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"En un año, hoy, es del 10,3 por ciento en la mora de tarjetas de crédito. Y si uno analiza los créditos personales, estamos con una mora del 13,2 por ciento. Y encima, si uno toma los datos del centro almacenero, ahí la gente empieza a comprar con la tarjeta de crédito alimento directamente".

El proyecto busca que el Banco de Córdoba ofrezca un esquema de refinanciación accesible que permita cortar el ciclo de endeudamiento creciente. Según Rossi, los planes actuales implican tasas elevadas que agravan la situación de los usuarios.

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"Nos parece que un esfuerzo del banco, financiando en seis cuotas a tasa cero, es lo que corresponde y aliviaría un poco los bolsillos de los cordobeses".

Finalmente, el legislador señaló que la propuesta deberá ser debatida en la Legislatura y no descartó que, en caso de avanzar iniciativas similares a nivel nacional, "la provincia pueda adherir para ampliar el alcance de la medida".