Talleres no escucha el pedido de Artime y confirma el clásico sin hinchas de Belgrano

El vicepresidente de Talleres de Córdoba, Miguel Cavatorta, confirmó en diálogo con Radio Punto a Punto que el clásico ante Belgrano de Córdoba por los octavos de final se jugará el sábado 8, en horario a definir, en el estadio Mario Alberto Kempes y únicamente con público local. La decisión deja sin efecto la posibilidad de hinchas visitantes.

El encuentro contará con una capacidad habilitada de 57 mil personas, que serán ocupadas exclusivamente por socios del club con la cuota de abril al día. "Los socios con ubicación ocuparán las tribunas Willington, Ardiles y Gasparini, y los socios sin ubicación, deberán hacer la reserva de ticket sin costo a través de Boletería VIP para la tribuna Sur Artime".

CONFIRMADO: El superclásico Talleres-Belgrano será el sábado​

En ese marco, el dirigente también se refirió a la situación de los socios en medio del contexto económico actual y al impacto que puede tener en la convocatoria. Señaló que existe un grupo que presenta atrasos en el pago de la cuota y planteó la necesidad de regularizar esa situación de cara al partido. "Nuestra responsabilidad es poder invitarlos a que se pongan al día". Además, al referirse a la organización del encuentro, expresó su preferencia por un horario diurno, con el objetivo de facilitar el operativo de seguridad: "Ojalá sea durante el día para poder tener un operativo de seguridad más apropiado".

También, desde la dirigencia remarcaron que la prioridad es que todo el público local pueda acompañar al equipo en una instancia decisiva del torneo. "El mejor negocio es que toda la gente de Talleres pueda acompañar al equipo en este momento tan importante". En ese sentido, también señalaron que "hoy tenemos una cantidad de socios suficiente para completar el Kempes con nuestra propia gente".

Córdoba tendrá un Talleres-Belgrano para la historia

El cruce será a eliminación directa y marcará un nuevo capítulo del clásico cordobés en una fase definitoria, con el agregado de que el equipo local definió la condición deportiva tras finalizar mejor posicionado en la tabla.