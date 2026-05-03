Córdoba tendrá un Talleres-Belgrano para la historia

Y se confirmó. Desde cuatro fechas antes de la finalización de la fase regular del Torneo Apertura se hablaba de esta posibilidad. Se confirmó y será un superclásico cordobés para la historia. No habrá lugar en la ciudad ni en la provincia donde no se hable de otra cosa: Talleres-Belgrano, en el Mario Kempes, por los octavos de final del certamen.

Es que hay partidos que se anuncian en voz baja: se presienten. Este será uno. Llegan más que parejos. Y eso le da un condimento especial. QUÉ PARTIDAZO que se espera... o bah, lo que ilusiona es que esta vez sí o sí uno habrá ganado, uno clasificará a los cuartos de final. Más allá de que las cifras trazan un empate obstinado. Porque las campañas están calcadas con precisión quirúrgica: 17 goles a favor, 13 en contra; siete victorias, cinco empates, cuatro derrotas. Un espejo incómodo. Talleres quedó cuarto en la Zona A, Belgrano quinto en la Zona B, y eso le da a los albiazules la ventaja de jugar en el Kempes con el público a favor. Aunque el presidente 'pirata', Luis Fabián Artime, ya hizo público que hará gestiones para que haya también público celeste.

Talleres-Belgrano, el superclásico que no se podría empatar

El clásico se definirá en gestos mínimos: un control largo, una marca tardía, un arquero que duda. Ahí se quiebra la igualdad. Las estadísticas insinúan equilibrio, el juego siempre encuentra una grieta.

A tener en cuenta:

* Los albiazules serán locales de los celestes en el Kempes. Será a partido único. Si hay empate en los 90 minutos, habrá alargue. Si se mantiene la igualdad, habrá penales. No habrá partido de revancha. Es a todo o nada..

* El ganador se cruzará en cuartos de final con el que triunfe de la llave entre Independiente Rivadavia de Mendoza con, en un principio, Unión de Santa Fe.

* Liga Profesional aún no dio a conocer el cronograma de partidos de los octavos de final. Se aguarda el anuncio para el martes, aunque este lunes al mediodía habrá una reunión importante por este tema.